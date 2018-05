Savona/Albenga. Come ogni anno, questa mattina, Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Savona hanno festeggiato insieme il Primo Maggio, la Festa dei lavoratori, sfilando in corteo a Savona ed Albenga.

La celebrazione è iniziata alle 10 sia a Savona, in piazza Sisto, che ad Albenga, in piazza del Popolo. Nella città della Torretta, tra gli altri, ha preso la parola il segretario nazionale Uil Domenico Proietti, mentre ad Albenga è intervenuto a nome dei sindacati il segretario provinciale Cisl Claudio Bosio. Sul palco di piazza Sisto, in rappresentanza del Comune c’era l’assessore Piero Santi, mentre ad Albenga il sindaco Giorgio Cangiano.

La festa quest’anno era incentrata sul tema della sicurezza sul Lavoro: “Nell’era dell’innovazione digitale siamo qui a dover parlare di sicurezza sul lavoro. Questi primi quattro mesi dell’anno sono stati terrificanti, ci sono stati moltissimi infortuni e più di 160 morti sul lavoro. Tutto questo è anacronistico e la sicurezza è una responsabilità che deve interrogare tutti: sindacati, imprese e istituzioni. Per noi la sicurezza sul lavoro è diventata una vera e propria emergenza nazionale” affermano le organizzazioni sindacali.

“Il nostro obiettivo deve essere quello di creare più lavoro, il 32% di disoccupazione giovanile costituisce un macigno insormontabile per permettere al Paese di riprendere la via della crescita e dello sviluppo, ma deve essere lavoro dignitoso e sicuro. Per questo il tema della sicurezza sul lavoro è il tema scelto quest’anno da Cgil, Cisl e Uil per celebrare la festa dei lavoratori, e che sarà al centro delle centinaia di iniziative organizzate dal sindacato confederale su tutto il territorio” concludono i sindacati.

Le foto sono tratte dai profili Facebook della Cgil di Savona e della Cisl Fp di Savona/Imperia.