Borgio Verezzi. Un ponte del 2 Giugno all’insegna dell’outdoor a Borgio Verezzi che ha organizzato, con il contributo di tutte le associazioni del territorio, la “Festa dei Sentieri e del buon vivere”, una tre giorni dedicata alla scoperta delle bellezze territoriali, paesaggistiche ed eno-gastronomiche. Il Comune di Borgio Verezzi vuole valorizzare e promuovere la sua rete di sentieri, collocata in una posizione strategica, tra il bacino finalese e la Val Maremola e in grado di offrire collegamenti e itinerari davvero suggestivi, per i biker ma anche per passeggiate ed escursioni.

Un programma ricco e intenso quello messo in campo dall’amministrazione comunale: il via all’evento sarà venerdì 1 giugno alle ore 16:00, dove all’interno del Torrione saranno ospitate le eccellenze di Stile Artigiano. E poi alle 21 e 30 la “Camminata sotto le stelle” a Verezzi, con il sentiero “Running Park”, sentieri rurali e il sentiero-cultura.

Il 2 giugno sarà la volta del torneo di calcio giovanile al campo sportivo di Borgio e della “Camminata nel Blu” con un itinerario di 13 tappe pronto a far vivere le emozioni del territorio. E ancora “Tourinbici”, un tour guidato in mountain bike fino a Verezzi, e la manifestazione “A spasso con Pinocchio”, che prevede una camminata riservata alle famiglie e ai bambini, accompagnati anche dai propri animali e amici a quattro zampe.

Il giorno seguente in programma la “Camminata degli Audaci” sul sentiero delle “Ramate”, con postazioni di rilevamento dei dai biomedici a cura dello staff del Santa Corona.

Ma non solo sport: spazio ad iniziative culturali come la mostra sul Festival teatrale di Borgio Verezzi e lo spettacolo teatrale “Pinocchio” messo in scena dai ragazzi delle scuole medie di Borgio Verezzi. E poi il buon cibo con “Assaggi di Liguria” in via Matteotti, con stand gastronomici pronti a soddisfare i palati più fini.

“L’obiettivo di questa sorta di happening dedicato all’outdoor è far conoscere i nostri splendidi sentieri e le nostre eccellenze locali: turismo sportivo e qualità della vita devono andare a braccetto, valorizzando anche l’artigianato e lo street food regionale. E’ un primo passo, un primo importante evento promozionale, con l’ambizioso traguardo di aumentare le nostre presenze turistiche anche fuori stagione” ha detto il sindaco di Borgio Renato Dacquino.

Ma il primo cittadino di Borgio Verezzi, anche in vista del vertice dei sindaci di oggi alle 18 in Comune a Finale, ha parlato anche della regolamentazione del settore outdoor, al centro del dibattito turistico: “Non credo a cartelli o regole ferree, credo al buon senso, alla sensibilizzazione… Siamo un territorio bellissimo ma fragile, che va difeso e tutelato. Serve una regolamentazione attenta e moderata, in relazione all’offerta. Siamo pronti a dare suggerimenti e indicazioni, ma con un logica di educazione e prevenzione: sono convinto che, in relazione alle singole realtà, si possa arrivare ad un turismo outdoor sostenibile e attento al territorio” ha concluso Dacquino.

Ecco il programma completo