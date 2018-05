Fatturazione elettronica e privacy: al via nel savonese cinque seminari di Confartigianato

Savona. La fatturazione elettronica e la nuova normativa sulla Privacy possono rappresentare per un’impresa difficoltà, criticità, incombenze: questa la ragione di un piano di incontri che Confartigianato Savona ha calendarizzato per incontrare le imprese.

La fatturazione elettronica diventerà obbligo dal 1° gennaio 2019. Sarà necessario un apposito programma informatico con cui l’artigiano redigerà la fattura che sarà archiviata e spedita direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta, pertanto, di un cambiamento epocale che investe la quotidianità degli operatori e, insieme al nuovo regolamento privacy che entrerà a breve in vigore, esso va spiegato e approfondito con momenti di confronto diretto.

Il tour tra gli artigiani che Confartigianato Savona ha strutturato in cinque tappe sarà così articolato:

– SAVONA: Martedì 15 maggio ore 18 presso la Sala Piano Terra del Palazzo della Provincia, Via Sormano 1

– FINALE LIGURE: Giovedì 17 maggio ore 18 presso la Sala Riunioni sede Confartigianato Finale Ligure, Via Maestri del Lavoro

– CAIRO MONTENOTTE: Giovedì 24 maggio ore 18 presso la sala piano terra di Elaborando, Via F.lli Francia 38

– ALBENGA: Lunedì 28 maggio ore 18 presso la Sala Riunioni di Cersaa di Albenga , Regione Rollo 98

– VARAZZE: Martedì 29 maggio ore 18 presso Palazzo Beato Jacopo, P.za Beato Jacopo 1

“Con questa iniziativa è l’associazione che si muove verso le imprese” commentano da Confartigianato Savona” La formula del tour ben si presta ad evidenziare come, attraverso un percorso pianificato sul territorio, portiamo agli artigiani pillole formative su materie e ambiti che possono diventare criticità per gli operatori.”

Il programma dei lavori di ognuno degli incontri è diviso in due momenti: la fatturazione elettronica – L’obbligo di fattura elettronica dal 1 luglio 2018 per taluni soggetti e dal 1 gennaio 2019 per tutte le imprese – e L’applicazione del regolamento UE in materia di privacy in vigore dal 25 maggio 2018 -principali cambiamenti con il nuovo regolamento europeo in materia di privacy e le linee guida per le imprese.

“Gli incontri (tutti gratuiti) sono aperti alle imprese che intendono approfondire tali tematiche conoscendo e favorendo lo spirito di aggregazione tra gli imprenditori delle varie realtà locali.” conclude Confartigianato Savona.

Al fine di organizzare gli incontri è gradita la manifestazione d’interesse.