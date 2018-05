Fase finale per il titolo di campione d’Italia, l’Albissola affronterà il Rimini

Domenica 13 maggio prende il via la fase finale che porta al titolo di campione d’Italia, tra le compagini vincitrici dei vari gironi del campionato di Serie D.

L’ Albissola di mister Fossati, inserita nel girone 2, giocherà sul terreno del Rimini (ore 16), mentre la Vis Pesaro osserverà il turno di riposo.

Di seguito il programma delle gare del primo turno:

Girone 1: Pro Patria – Virtusvecomp Verona – riposa Gozzano

Girone 3: Potenza-Rieti – riposa la vincente dello spareggio Vibonese-Troina

Secondo la consueta formula adottata per lo svolgimento dei triangolari, riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà giocato in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la partita tra le due compagni che non si sono incontrate in precedenza.