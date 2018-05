Fabio Fossati: affrontiamo a testa alta la semifinale con la Pro Patria

Savona. Giovedi 31 maggio, a Rignano sull’ Arno (ore 16), l’Albissola affronterà la nobile Pro Patria, nella semifinale della poule scudetto di Serie D.

Fabio Fossati ha da poco terminato l’allenamento di rifinitura in vista della gara con i tigrotti di Busto Arsizio, del presidente Patrizia Sala e con la consueta signorile disponibilità, si concede ai microfoni di Ivg Savona.

” Partiamo alla volta di Rignano, avendo a disposizione ben 21 giocatori; abbiamo recuperato Bennati, mentre l’unico assente è il lungodegente Benucci. Giocherà chi mi darà ampie garanzie dal punto di vista fisico, consapevoli di avere delle ottime alternative, che sono risultate fondamentali durante tutto l’arco del campionato”.

Con quale spirito affronterete la gara in terra di Toscana?

” Ci apprestiamo ad affrontare il match con i bustocchi di mister Ivan Javorcic, con chi non ha niente da perdere, ma tutto da guadagnare, consapevoli di aver disputato una annata memorabile, che ci ha regalato tante emozioni – continua il tecnico arenzanese – gli avversari (ndr, fondati nel 1919) vantano un palmares di grande prestigio, ma, pur essendo una “cenerentola” rispetto a loro, non siamo per niente appagati e non lasceremo nulla di intentato per cercare di raggiungere la finalissima”.

Gozzano-Vibonese (la seconda semifinale) si giochera sempre il 31 maggio (ore 18.30) sul terreno del ‘Virgilio Fedini’ di San Giovanni Valdarno, che sarà anche la sede della finale, valevole lo scudetto di Serie D.