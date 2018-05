Fabbriche Aperte, al teatro Chiabrera la prima cerimonia di premiazione

Savona. Si è celebrata, al teatro Chiabrera di Savona la prima delle due cerimonie di premiazione dell’undicesima edizione di Fabbriche Aperte, il progetto che anche quest’anno ha portato oltre 900 studenti a visitare e raccontare le aziende del territorio savonese.

La mattinata si è svolta in un teatro gremito di giovanissimi, con il saluto del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, del prefetto di Savona Antonio Cananà e dei rappresentanti dei promotori dell’iniziativa: Enrico Bertossi, presidente dell’Unione Industriali Savona; Giuseppe Scarrone, dirigente sede territoriale di Savona di Alfa Liguria; Paolo Canavese, dirigente dell’ufficio territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

E’ stato un momento di condivisione finale del lavoro svolto con la premiazione dei vincitori del gioco “Alla conquista di una menta scientifica” e con la proiezione del Tg Fabbriche Aperte: quest’ultimo applauditissimo dagli studenti che hanno raccontato come veri e propri reporter le visite fatte nelle aziende con immagini, interviste e fotografie.

Fabbriche Aperte, progetto voluto dall’Unione Industriali di Savona, è stato realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria, con il contributo dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, e grazie al supporto della Regione Liguria, nell’ambito del progetto di orientamento “OrientiamociAlFuturo” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal Fse e realizzata da Alfa, Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento. Ideata da Strategica Community nel format originale di gioco più Tg realizzato dagli studenti, l’iniziativa si è avvalsa anche del supporto operativo dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Sono state 41 le classi partecipanti da 15 istituti comprensivi del comprensorio di Savona, del ponente e della Val Bormida: Savona I, Savona II, Savona IV, Albisole, Albenga I, Cairo Montenotte, Carcare, Finale Ligure, Millesimo, Quiliano, Spotorno, Vado Ligure, Val Varatella, Varazze-Celle, Centro Scolastico Diocesano Albenga.

Sono state 20 le aziende visitate: ADR La Sassellese, APM Terminals, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Bitron, Bombardier Transportation Italy, Cabur, Continental Brakes Italy, Esso Italiana, Infineum Italia, Loano 2 Village, Matrunita Mediterranea, Noberasco, Piaggio Aero Industries, Reefer Terminal, Schneider Electric, Tirreno Power, TPL Linea, Trench Italia, Trenitalia e Verallia Italia.

Come ogni anno nel corso della cerimonia sono stati premiati gli studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe, “Alla conquista di una mente scientifica”, articolato in due fasi di gioco quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte® in abbinamento ad un articolo giornalistico sulla visita effettuata.

Ecco i 25 vincitori premiati dalle aziende a Savona il 29 maggio:

1 – Francesco Pollero (Centro scolastico Diocesano – Albenga) premiato da Santiago Herrero – Amministratore Delegato MATRUNITA MEDITERRANEA

2 – Francesca Cirio (Istituto comprensivo Albenga I) premiata da Babette Jorna – Team Assistant FSE BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY

3 – Sara Marcacci (Istituto comprensivo Albenga I) premiata da Babette Jorna – Team Assistant FSE BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY

4 – Francesco Deri (Istituto comprensivo Albisole) premiato da Luca Costelli – Responsabile Risorse Umane BITRON

5 – Alice Aramini (Istituto comprensivo Albisole) premiato da Luca Costelli – Responsabile Risorse Umane BITRON

6 – Letizia Parodi (Istituo Comprensivo Cairo Montenotte) premiata da Maria Rita Testa – Reliability Engineer ESSO ITALIA

7 – Davide Franchelli (Istituo Comprensivo Cairo Montenotte) premiato da Maria Rita Testa – Reliability Engineer ESSO ITALIA

8 – Lara Carroni (Istituto Comprensivo Finale Ligure) premiata da Paola Cheung – External communication & Institutional Affairs PIAGGIO AERO INDUSTRIES

9 – Carlo Calcagno Istituto Comprensivo Finale Ligure) premiato da Paola Cheung – External communication & Institutional Affairs PIAGGIO AERO INDUSTRIES

10 – Denise Lika (Istituto Comprensivo Millesimo) premiata da Franco Dell’Amico – Dirigente CABUR

11 – Nicolas Abrate (Istituto Comprensivo Quiliano) premiato da Marco Rapetto – Head of Human Resources APM TERMINALS

12 – Noah Peparini (Istituto Comprensivo Quiliano) premiata da Marco Rapetto – Head of Human Resources APM TERMINALS

13 – Armela Haklaj (Istituto Comprensivo Savona I) premiata da Claudio Strinati – Presidente TPL LINEA

14 – Maria Lugaro (Istituto Comprensivo Savona I) premiata da Claudio Strinati – Presidente TPL LINEA

15 – Vittoria Peri (Istituto Comprensivo Savona II) premiata da Leonardo Picozzi – Responsabile Marketing e Relazioni esterne

16 – Sara Di Donato (Istituto Comprensivo Savona II) premiata da Leonardo Picozzi – Responsabile Marketing e Relazioni esterne

17 – Mattia Genta (Istituto Comprensivo Savona IV) premiato da premiato da Marco Rapetto – Head of Human Resources REEFER TERMINAL

18 – Ilaria Bellezza (Istituto Comprensivo Savona IV) premiato da premiata da Marco Rapetto – Head of Human Resources REEFER TERMINAL

19 – Tommaso Dell’Acqua (Istituto Comprensivo Spotorno) premiato da Maria Elena Turrini – Responsabile Marketing e Comunicazione LOANO 2 VILLAGE

20 – Federico Gallizio (Istituto Comprensivo Spotorno) premiato da Maria Elena Turrini – Responsabile Marketing e Comunicazione LOANO 2 VILLAGE

21 – Andrea Casu (Istituto Comprensivo Vado Ligure) premiato da Santiago Herrero – Amministratore Delegato MATRUNITA MEDITERRANEA

22 – Viktoria Tatsjenko (Istituto Comprensivo Val Varatella) premiata da Eleonora Gentile – Ufficio CRM della Direzione Regionale Liguria TRENITALIA FERROVIE DELLO STATO

23 – Andrea Villa (Istituto Comprensivo Val Varatella) premiato da Eleonora Gentile – Ufficio CRM della Direzione Regionale Liguria TRENITALIA FERROVIE DELLO STATO

24 – Francesco Carta Segna (Istituto Comprensivo Varazze – Celle) premiato da Cristina Rizzi – Assistente di Direzione INFINEUM

25 – Martina Brisa (Istituto Comprensivo Varazze – Celle) premiata da Cristina Rizzi – Assistente di Direzione INFINEUM