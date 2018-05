Fabbriche Aperte 2018, ai giovani piace il lavoro nell’industria: si punta sulla formazione tecnico-scientifica

Savona. “Si mi piacerebbe lavorare in un’azienda come questa” A dirlo è quasi il 40% dei ragazzi che hanno partecipato a Fabbriche Aperte® edizione 2018, rispondendo alla relativa domanda nel questionario di gradimento somministrato ai ragazzi al termine delle visite. E’ questo, del resto, l’obiettivo dell’iniziativa, che vuole avvicinare i giovanissimi alla realtà industriale del Savonese e alle opportunità lavorative del territorio, creando un collegamento tra scuola e mondo dell’industria e supportare le famiglie nel momento della scelta della scuola superiore per i propri figli.

Per questo motivo Fabbriche Aperte® è stato voluto dall’Unione Industriali di Savona, ed è stato realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, con il contributo dell’ Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, e grazie al supporto della Regione Liguria, nell’ambito del progetto di orientamento “Orientiamocialfuturo” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal FSE e realizzata da ALFA, Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento.

Un format d’autore originale, creato da Strategica Community, fatto di gioco e realizzazione di un TG Fabbriche Aperte® condotto dagli studenti , con il tutoraggio dell’ Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro D’Italia.

La formula ha portato anche quest’anno oltre 900 ragazzi di 15 istituti comprensivi del Savonese a visitare 20 aziende del territorio, scoprendo produzioni ed eccellenze di ricerca, abbinando l’acquisizione di conoscenza e informazioni, a gioco e competizione.

I dati emersi dal sondaggio di quest’anno tra gli studenti del secondo anno delle scuole secondarie di primo grado rilevano, confermando il trend degli ultimi anni, una sempre maggiore informazione ed una maggiore attenzione verso un percorso formativo tecnico scientifico in linea con le richieste di professionalità da parte delle aziende sempre più impegnate in innovazione e ricerca.

L’83% degli studenti di seconda media intervistati ha già scelto la scuola superiore da frequentare e fra loro oltre il 55 % ha scelto una scuola ad indirizzo tecnico scientifico. Confermato il trend di crescita del numero di ragazze che si orientano sempre più verso questi percorsi: il 25,6 % infatti dichiara di voler proseguire gli studi in scuole tecnico scientifiche (l’anno scorso era il 25%).

Su cosa fare da grande i ragazzi sono divisi: un 50,6% ha un’idea sul lavoro che vorrebbe fare, mentre l’altra metà non se lo immagina ancora. Come tutti gli anni i ragazzi sono concordi nel privilegiare un lavoro innanzitutto che piace, prima di pensare allo stipendio. Soprattutto le ragazze con oltre 81% (contro il 41, % dei maschi) e che sia utile alla società (12,5 % contro il 5,3% dei maschi); i maschi privilegiano un buon stipendio, ben il 51,7 % contro il 6,5 % delle ragazze).

Medici, veterinari, cuochi e militari, con le ragazze ancora attratte dall’insegnamento, ma anche ingegneri, meccanici, idraulici, elettricisti, tecnici di laboratorio, biologi: le professioni tecniche e professionali conquistano complessivamente oltre il 55 % di preferenze fra maschi e femmine.

Tutti concordi (il 95% dei partecipanti) nel ritenere molto interessante la visita alle aziende, soprattutto per le tecnologie applicate.

In crescita costante anche la consapevolezza che le industrie savonesi siano un cardine dell’economia del territorio, così come dichiarato dal 74% degli intervistati.

Moltissimi studenti durante le visite maturano la consapevolezza che attraverso scienza e nuove tecnologie si incrementi la difesa dell’ambiente, che per il 81% dei ragazzi intervistati è una priorità nelle aziende visitate.

A questo punto ci si prepara per i due grandi eventi conclusivi, durante i quali verranno premiati i vincitori del gioco “Alla conquista di una mente scientifica” e si assisterà alla proiezione del tg Fabbriche Aperte® realizzato coinvolgendo gli studenti durante le visite aziendali, per l’occasione videoreporter molto speciali.

Gli eventi di premiazione sono come ogni anno due, il 29 maggio al Teatro Chiabrera di Savona e il 5 giugno al Teatro di Città del Comune di Cairo Montenotte.

DATI –

15 gli istituti comprensivi del territorio partecipanti:

Savona I, Savona II, Savona IV, Albisole, Albenga I, Finale Ligure, Cairo Montenotte, Carcare, Millesimo, Quiliano, Spotorno, Vado Ligure, Val Varatella, Varazze – Celle, Centro Scolastico Diocesano Albenga

20 le aziende visitate:

Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale, APM Terminals, Bitron, Bombardier Transportation Italy, Cabur, Continental Brakes Italy, Esso Italiana, TPL Linea, Infineum Italia, Loano due Village, Matrunita Mediterranea, Noberasco, Piaggio Aero Industries, Reefer Terminal, ADR La Sassellese, Verallia Italia, Schneider Electric, Tirreno Power, Trench Italia e Trenitalia.