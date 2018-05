Savona. Per gli atleti della WAS Savona ancora una gara di Sup, lo stand up paddle, sport emergente che si pratica con una tavola tipo surf su cui si sta in piedi e che viene spinta in mare con la propulsione di una pagaia.

L’Etrusca Sup Race, tappa del circuito Italian Sup League, si è svolta domenica 20 maggio presso Spot 1 Cecina, partendo da una meravigliosa spiaggia immersa tra il mare e la pineta della splendida Costa degli Etruschi.

Grandi campioni si sono sfidati lungo un percorso studiato ad hoc dagli organizzatori per far vivere ad atleti e spettatori i luoghi della storia etrusca, accompagnandoli lungo un tragitto che ha toccato mare, secche e il fiume Cecina.

Partendo dalla spiaggia, risalendo il fiume per un paio di chilometri, per tornare in mare e terminare una 8 chilometri tra gli applausi dei numerosi spettatori.

Ecco i risultati dei portacolori della squadra savonese che si sono destreggiati con abilità. Nella Élite race 14 femminile Sara Oddera si è classificata al secondo posto assoluto e prima di categoria; nella Reptile Race 12.6 maschile quarto posto assoluto per Oscar Violet, nono posto assoluto e quinto di categoria per Paolo Nardini.

Pur con soli tre atleti in gara, la WAS Savona ha conquistato il terzo posto tra le società partecipanti all’Etrusca Sup Race.

Il prossimo weekend vedrà gli atleti savonesi impegnati in una gara oltre confine molto impegnativa: a Sainte Maxime si svolgerà la Coppa di Francia e alcuni di loro vi parteciperanno sfidando campioni mondiali della specialità.