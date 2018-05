Estate, Anta Liguria lancia una campagna per invitare gli automobilisti a non lasciare i cani in macchina

Liguria. L’estate sta arrivando e Anta (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente) ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione per invitare gli automobilisti a non lasciare i cani in auto durante la giornata e specialmente nelle ore di punta.

“La nostra campagna avrà una forte connotazione sociale con la diffusione della locandina tramite i canali social (Facebook, Instagram) e l’affissione in punti strategici come alle vetrine di negozi, esercizi pubblici e centri commerciali e parcheggi – spiega il presidente di Anta Liguria Michael Ferrante – La nostra intenzione è quella di sensibilizzare gli automobilisti del pericolo che corrono i loro amici a 4 zampe, per questo inizieremo in questi presto con la distribuzione della locandina sul territorio della provincia. Inoltre partiranno i controlli sui microchip, da parte delle guardie ambientali zoofile di Anta, per tutto il periodo estivo poiché solo attraverso azioni di verifica sui microchip si può contrastare l’abbandono dei cani e solamente grazie all’informazione sull’obbligatorietà del guinzaglio all’interno delle aree pubbliche e finché non si arriva all’interno dell’area predisposta per i cani, dove è possibile lasciare libero il proprio animale”.

“L’impegno delle guardie Anta sarà, come sempre, costante per offrire informazione al cittadino e responsabilizzarlo su quelli che sono i suoi doveri per una corretta gestione del proprio animale da compagnia”, conclude Michael Ferrante.