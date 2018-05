Cairo Montenotte. Lo scorso weekend, al Brin e al Rizzo di Cairo Montenotte, si è svolta una due giorni di calcio in ricordo di Stefano Boetti che, a causa di tragico incidente stradale, ci ha lasciato troppo presto. Sono passati ormai 23 anni dalla sua scomparsa ma la società gialloblù lo ricorda sempre con lo stesso ardore e piacere. Stefano era un appassionato di calcio, è stato giocatore dell’Aurora, passione che gli è stata trasmessa dal padre Giuliano, storico dirigente del sodalizio.

A ricordarlo sono state 16 squadre della categoria Esordienti 2005 che grande fair play e bel gioco hanno animato il fine settimana cairese. Il fischio d’inizio della manifestazione è stato sabato 26 maggio, quando ha preso avvio la fase a gironi che prevedeva la suddivisione delle squadre in quattro raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno.

A conquistarsi il titolo di prime della classe sono state Cairese “Blu” (girone A), Savona (B), Cheraschese (C) e SCA Asti (D). Seconde, invece, Athletic Club (A), Turricola Terruggia (B), Alfieri Asti (C) e Pedona (D). Queste le formazioni che domenica sono rimaste in corsa per conquistarsi dal primo all’ottavo piazzamento.

Per quanto riguarda la seconda metà della classifica, si sono scontrare le terze classificate nella fase a gironi, Unione Sanremo (girone A), Ledakos (B), Vado (C) e Cairese “Gialla” (D), contro le quarte, Revello (A), Virtus Sanremo (B), Ca De Rissi (C) e Speranza (D).

I quarti di finale e le semifinali domenicali hanno così determinato gli incontri decisivi per il posizionamento in classifica. Partendo dal basso, pareggio di 1 a 1 ai tempi regolamentari tra Unione Sanremo e Revello; vittoria biancazzurra arrivata dunque ai calci di rigore. Poi è stato lo Speranza ad imporsi sulla Cairese “Gialla” con un successo di misura per 1 a 0. Nella finale 11° e 12° posto vittoria anche per l’altra sanremese, la Virtus, che ha superato il Vado 2 a 0. Nona classificata la Ca de Rissi San Gottardo, vincente ai rigori sul Ledakos.

Salendo la graduatoria, ottavo piazzamento per il Pedona caduto 2 a 1 per mano dell’Alfieri Asti. Contemporaneamente sull’erba del Brin si è giocato il match sentissimo tra Savona e Cairese “Blu”, dove i valbormidesi in rimonta riescono a colmare il doppio svantaggio e a chiudere i tempi regolamentari sul 3 a 3, per poi imporsi ai rigori 6 a 5. L’Athletic Club è giunto terzo prevalendo ai rigori sulla SCA Asti.

Per ultima, ma prima per importanza, la finalissima tra Cheraschese e Turricola Terruggia. Pronti, via subito a segno i gialloblù che mantengono il vantaggio fino alla ripresa. Poi arriva la reazione dei bianconeri che ribaltano il risultato e vincono 2 a 1. Grandi applausi e festeggiamenti dei numerosi tifosi presenti sugli spalti. I vincitori del 23° Memorial Stefano Boetti sono i ragazzi delle Cheraschese.

Un ringraziamento speciale da parte della Cairese è andato a tutte le squadre partecipanti e inoltre, in maniera particolare, a Giuliano Boetti e alla moglie Mariarosa, genitori di Stefano.

La classifica finale: 1ª Cheraschese, 2ª Turricola Terruggia, 3ª Athletic Club, 4ª SCA Asti, 5ª Cairese “Blu”, 6ª Savona, 7ª Alfieri Asti, 8ª Pedona, 9ª Ca de Rissi San Gottardo, 10ª Ledakos, 11ª Virtus Sanremo, 12ª Vado, 13ª Speranza, 14ª Cairese “Gialla”, 15ª Unione Sanremo, 16ª Revello.

I risultati delle finali:

1°/2° posto: Cheraschese – Turricola Terruggia 2-1

3°/4° posto: Athletic Club – SCA Asti 1-1 (4-3 d.c.r.)

5°/6° posto: Savona – Cairese “Blu” 3-3 (5-6 d.c.r.)

7°/8° posto: Pedona – Alfieri Asti 1-2

9°/10° posto: Ca de Rissi San Gottardo – Ledakos 0-0 (1-0 d.c.r.)

11°/12° posto: Virtus Sanremo – Vado 2-0

13°/14° posto: Cairese “Gialla” – Speranza 0-1

15°/16° posto: Unione Sanremo – Revello 1-1 (3-2 d.c.r.)

Sono stati scelti i seguenti top player del torneo: Alessandro Pezzica (Cairese), Mattia Nervi (Savona), Luca Sandrone (Turricola Terruggia), Nicola Sgroia (Ca de Rissi San Gottardo), Andrea Grillo (Cairese), Fabio Mischiati (Cheraschese), Giovanni Grillo (Speranza), Manuel Borello (Pedona), Jacopo Barbin (Cairese), Simone Landucci (Vado), Gabriele Taglini (Ledakos), Diego Difilippo (SCA Asti), Andrea Russelli (Alfieri Asti), Francesco Parodi (Athletic Club), Christian Kosiqi (Cairese).

Premi individuali sono stati assegnati quali migliori portieri del torneo e Lorenzo Novelli (Turricola Terruggia) e Matteo Rizzo (Cairese), migliori difensori del torneo e Filippo Arnaudo (Pedona) e Morgan Zanello (Athletic Club), migliori centrocampisti del torneo a Manuel Matija (Cheraschese) e Lorenzo Bella (Alfieri Asti), migliori attaccanti del torneo a Gabri Sata (Savona) ed Andrea Romoli (Sca Asti), miglior giocatore del torneo a Tommaso Campanella (Cheraschese).