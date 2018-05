Erica Musso e Andrea Filadelli fanno faville ai campionati regionali estivi

Savona. L’ex campionessa europea Erica Musso e il campione italiano di fondo Andrea Filadelli sono i protagonisti della prima prova dei campionati regionali estivi, in vasca da 50 metri, che disputati a Genova alla Sciorba sabato 13 e domenica 14 maggio.

Erica Musso ha vinto alla grande gli 800 stile libero in 8’50″66 e i 200, sempre a stile libero, in 2’04″19. Nei 100 dorso e 100 farfalla Erica si è piazzata al secondo posto, rispettivamente in 1’06″80 e 1’03″98.

Andrea Filadelli, che come Erica è tesserato per l’Andrea Doria, ha ottenuto un poker di vittorie: 800 stile libero (8’28″46), 400 stile libero (4’39″68), 200 misti (2’12″86) e 1500 stile libero (16’10″79). Per Andrea anche un ottavo posto nei 50 stile libero con il tempo di 25″91.

Altrettanto brava Martina Canova, giunta al secondo posto nei 100 rana (1’17″01) e nei 200 misti (2’27″85). Buoni piazzamenti per Martina anche nei 200 rana e nei 200 misti.

Lucrezia Sole (ex Doria Loano e ora all’Andrea Doria) è stata la sorpresa più bella: la quindicenne si è imposta nettamente nei 400 misti con il tempo di 5’10″66. Inoltre si è piazzata al secondo posto nei 400 stile libero (4’36″59) e nei 200 dorso (2’26″71).

Due terzi posti per Rossella Zunino (Amatori Nuoto Savona), nei 200 dorso (2’27″20) e nei 50 dorso (32″28). Buon terzo posto per Alessandro Cuttaia nei 400 misti (4’52″95).

Sorprendente piazzamento del dodicenne Francesco Costa (Amatori Nuoto Savona), terzo nei 200 rana con 2’37″48 e nei 400 misti nuotati in 5’00″95.

Altri giovanissimi in evidenza sono stati Lorenzo Pugliaro e Marco Pugliaro (Amatori Nuoto Savona) rispettivamente nei 400 misti e 200 dorso e l’ex loanese Martina Guarisco nei 50 stile libero.