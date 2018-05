Entra nei negozi per raccogliere fondi per i “Sanna Clown”, ma è una truffa

Savona. E’ entrato in diversi negozi tra Savona e Vado Ligure e, presentandosi come un volontario dell’Associazione Sanna Clown – VIP Savona Onlus (che sono impegnati a portare sorrisi ed allegria nelle corsie d’ospedale), ha cercato di raccogliere offerte per sostenere l’associazione. Peccato che si trattasse però di una truffa come hanno precisato dal direttivo dei Sanna Clown.

“Ci è arrivata notizia che ieri una persona, spacciandosi per nostro volontario, si presentava dai commercianti di Savona e province limitrofe per raccogliere offerte a sostenere l’associazione. Ci teniamo a precisare che nessuno dei nostri volontari fa un’attività di questo genere e quindi, purtroppo, si tratta di una truffa”.

“Nessuno dei volontari SannaClown Vip Savona Onlus va in giro a chiedere soldi, ma l’associazione organizza delle regolari raccolte fondi preventivamente pubblicizzate. Inoltre i nostri volontari sono sempre riconoscibili tramite un cartellino che riporta il nome clown, il nome e il cognome della persona e l’associazione di appartenenza. In più i nostri volontari indossano sempre il camice con le seguenti peculiarità: Logo Vip Italia sul taschino; bavero del camice di colore rosso; maniche del camice a righe bianche verdi e bianche gialle; una scritta ‘Viviamo in Positivo’ sul retro del camice” concludono dal direttivo della Onlus savonese.

Quello di ieri è il secondo caso simile che si registra in poche settimane: di recente anche la Croce Rossa di Vado Ligure aveva denunciato un tentativo di raggiro da parte di un finto volontario che telefonava nelle case savonesi per raccogliere offerte.