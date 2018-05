Elezioni, il Meetup Ceriale in Movimento chiarisce: “Non appoggiamo nessun candidato”

Ceriale. “Da qualche tempo circolano alcune voci in cui si dice che il Movimento 5 Stelle a Ceriale appoggerebbe questo piuttosto che quel candidato. Tali voci sono assolutamente prive di fondamento”. Così Rodolfo Sanna del Meetup Ceriale in Movimento esordisce per chiarire la posizione dei pentastellati in vista delle prossime elezioni comunali.

“Il Movimento 5 Stelle a Ceriale non è presente a questa tornata elettorale. A Ceriale non ci sono esponenti o candidati del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze, non inserisce suoi candidati in altre liste, non appoggia altre liste né ora né mai” aggiunge Sanna.

“Per il Movimento 5 Stelle il voto è personale, perciò non dà nessuna indicazione di voto, diffidate da chi afferma il contrario poiché è in malafede e cerca di ingannare l’elettorato” conclude il portavoce del Meetup Ceriale in Movimento.