Elezioni, Loretta Zavaroni e la lista civica Alassio 365 in visita in frazione Caso

Alassio. E’ l’unica frazione del Comune che non si affaccia nel Golfo della Baia del Sole, per numero di abitanti e dimensione è la più piccola, ha pochissimi servizi ed è la più lontana dal Capoluogo della città. Si tratta della Frazione Caso del Comune di Alassio ubicata nel versante che guarda la val Lerrone.

Domenica pomeriggio (27 maggio), alle ore 18, presso la sala della comunità di Caso, Loretta Zavaroni e tutti i candidati consiglieri comunali della lista Alassio 365 incontreranno gli abitanti della frazione per ascoltare le loro esigenze, analizzare i problemi e verificare lo stato dei pochi servizi attivi.

“Dopo gli incontri già avuti nelle altre frazione, nel Borgo Coscia ed nei quartieri cittadini, proseguono gli appuntamenti per approfondire le problematiche, seppur già conosciute, del territorio, ma soprattutto delle periferie che sono le più trascurate.

Sarà anche l’occasione per illustrare il programma di mandato. Alcune delle linee guida sono già dedicate a queste realtà, come ad esempio la necessità di dotarle di servizi che ne consentano una migliore vivibilità” spiega Zavaroni.

“Realizzazione opere strutturali, viabilità, manutenzione e rifacimento strade oltre ad assicurare la presenza della polizia municipale, soprattutto per la problematica dei furti e garantire una adeguata raccolta rifiuti, sono alcuni punti del nostro programma. La scelta d’incontrare tutte queste realtà deriva dalla voglia e dalla considerazione che necessitano anche queste periferie cittadine oltre ad assicurare coesione sociale e diminuire il disagio, che si respira in queste zone piuttosto che in centro.

Occorre portare nelle periferie le iniziative, fare attività di prevenzione, realizzare opere pubbliche, curare l’arredo urbano e dare ai cittadini dei quartieri dei servizi efficienti e non creare dei disagi” prosegue il candidato sindaco.

“Si tenga presente che la frazione Caso non ha nessun servizio comunale salvo quelli di erogazione del ciclo dell’acqua e della pubblica illuminazione. Lo scopo del nostro incontro è quello di ascoltare tutti i cittadini della frazione Caso di Alassio, i loro problemi, condividere il percorso elettorale che sto facendo ed illustrare le nostre proposte” prosegue il candidato sindaco della lista Alassio 365 Loretta Zavaroni.

“”Quando saremo in Amministrazione oltre a continuare un filo diretto con tutte queste realtà periferiche, cercheremo di dare a questa Borgata tutto quello che le altre realtà cittadine hanno già e che a loro non stato mai neppure proposto” conclude Zavaroni.