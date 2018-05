Elezioni Laigueglia, Sasso del Verme svela la sua lista e un “antipasto” del programma

Laigueglia. “Sono fiero della lista che ho composto. Si tratta di persone con specifiche conoscenze in vari ambiti e con grandi capacità. E’ un gruppo che vuole continuare l’impegno dell’attuale amministrazione, nel segno della continuità”. Così Roberto Sasso del Verme presenta la squadra con la quale sarà in corsa alle prossime elezioni comunali a Laigueglia.

La notizia della candidatura di Sasso del Verme non è nuova, ma finora l’attuale presidente del consiglio comunale del borgo marinaro non si era ancora sbilanciato sui programmi e sui volti della sua lista civica. Con l’avvicinarsi della data del voto (che sarà il 10 giugno) però è tempo di svelare le carte e quindi ecco i nomi di chi lo affiacherà nella campagna elettorale e sarà candidato al consiglio comunale: Cinzia Mastropaolo, Fabio Giuliano, Lino Bersani, Fulvio Ricci, Federica Giovinazzo, Corrado Folco, Giancarlo Garassino, Fabrizio Montaldo, Caterina Favoino e Massimiliano Dapolito.

“Voglio ringraziare tutti i componenti della lista perché sono persone che si impegneranno, sottraendo tempo alle loro attività e famiglie, per il bene del paese. Anche io questo periodo elettorale mi concentrerò solo su Laigueglia” aggiunge Sasso del Verme.

“Non abbiamo guardato alle tessere di partito o alle appartenenze politiche, ma solo al fatto di creare un gruppo variegato che possa amministrare bene Laigueglia. L’importante è portare a compimento le opere che ora sono in itinere, ma anche farne di nuove. Puntiamo molto sull’outdoor, vogliamo migliorare i collegamenti con Andora dal punto di vista pedonale e ciclabile, ma anche aumentare i parcheggi. Vogliamo concentrarci anche sulla cultura e sulla tipicità del borgo per portare tante famiglie a Laigueglia. Speriamo di migliorare il tessuto sociale per ridare vita al paese” prosegue il candidato sindaco.

“Ovviamente il turismo è uno dei punti fermi del programma e per questo punteremo ad una comunicazione corretta. Importante sarà anche il punto dei regolamenti comunali: bisogna che siano tutti omogenei e al passo coi tempi” conclude Roberto Sasso del Verme.