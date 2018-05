Elezioni amministrative, tornano i dibattiti di IVG.it: sfida caldissima ad Alassio il 21 maggio

Alassio. Come due anni fa a Savona e Loano, come l’anno scorso a Cairo Montenotte e Borghetto, anche nel 2018 tornano i dibattiti elettorali di IVG.it. Quest’anno il Vostro Giornale sottoporrà ad un confronto pubblico i candidati sindaco della città protagonista della sfida elettorale più accesa e piena di colpi di scena: quella di Alassio, dove a contendersi il Comune saranno ben cinque schieramenti.

Un appuntamento con cui IVG.it si conferma mezzo di informazione leader in provincia di Savona della competizione elettorale: come già accaduto a Savona, Loano, Cairo e Borghetto, gli aspiranti primi cittadini infatti hanno scelto proprio IVG come moderatore della principale occasione di confronto “live” fornita ai cittadini. Sarà anzi quasi certamente l’unico dibattito tra i candidati: sulla scia di quando accaduto gli anni scorsi cercheremo di sottoporli a un confronto “serrato”, magari scomodo, su tutti i temi caldi della Città del Muretto.

L’appuntamento sarà lunedì 21 maggio alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport: a sfidarsi saranno (in rigoroso ordine alfabetico) Enzo Canepa (Canepa Sindaco), Aldo De Michelis (Alassio X Noi), Marco Melgrati (Melgrati Sindaco), Giovanni Parascosso (Alassio Volta Pagina) e Loretta Zavaroni (Alassio 365). Una tenzone, la loro, resa particolarmente calda sia dal numero di contendenti che dalle dinamiche e dai rapporti che hanno portato alla formazione delle cinque liste: il dualismo nel centrodestra tra l’uscente Canepa e l’ex Melgrati, l’approdo ai rispettivi lidi degli ex “grandi rivali” Angelo Galtieri e Piera Olivieri, il lungo “calciomercato” ricco di colpi di scena.

Sul palco accanto a loro ci saranno rappresentanti delle associazioni locali: Confcommercio, Alassio Mare Shopping, Albergatori, Bagni Marini. Saranno soprattutto loro a “martellare” i cinque sfidanti su quale futuro sono pronti a disegnare per la loro città. A condurre e coordinare la serata saranno Andrea Chiovelli, direttore di IVG.it, e Daniele Strizioli, il nostro giornalista di riferimento per il territorio ingauno e alassino, che si occuperà di sottoporre ai cinque candidati le domande elaborate dalla redazione.

Nei prossimi giorni vi presenteremo nel dettaglio le regole ferree che governeranno il dibattito. Tempi contingentati, repliche limitate, “picconate” del moderatore: tutti modi per valutare non solo i contenuti e i programmi di ogni lista ma anche caratteristiche caratteriali dei candidati come prontezza, capacità di sintesi o carisma. Ed ovviamente non mancherà il “tiro incrociato”, con le domande che gli sfidanti potranno rivolgersi l’un l’altro per stuzzicarsi sui temi più importanti e mettersi in difficoltà.

L’ingresso sarà gratuito, e sarà possibile prenotare online il proprio posto a sedere (le prenotazioni verranno aperte all’inizio della prossima settimana). Il dibattito verrà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook di IVG.it, e sia i presenti che gli spettatori da casa potranno interagire ponendo domande via social (sarà possibile farlo sia commentando la diretta Facebook sia scrivendo il quesito su Twitter con l’hashtag #alassio2018) o tramite messaggi (sms, WhatsApp e Telegram). Al termine della serata i presenti potranno compilare il loro personalissimo “exit poll”, aggiungendo ulteriore pepe alla sfida.

Come ormai consuetudine per i dibattiti elettorali di IVG, anche questo avrà una finalità benefica: durante la serata infatti verranno raccolti fondi per una realtà di volontariato del territorio.