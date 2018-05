Due libri per… chi ha perso la via della lettura e quelli a cui piace ricordare la storia

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI PIACE RICORDARE LA STORIA

Titolo: Le assaggiatrici

Autore: Rosella Postorino

Editore: Feltrinelli

Pagine: 288

Prezzo: 17,00 Euro

Il romanzo, ambientato in Germania nel 1943, descrive la vita di 9 ragazze costrette a fare le assaggiatrici dei cibi preparati per Hitler. La storia racconta delle paure, tensioni, sospetti ma anche delle speranze che caratterizzano questa piccola comunità. Un libro che invita a riflettere su un periodo storico ancora molto vivo nel nostro presente. La scrittrice con la sua bravura e delicatezza nel voler raccontare una storia così forte unisce queste donne grazie alla paura e alla loro forza di volontà di voler sopravvivere.

Frasi che ci hanno colpito: “La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana.”

CONSIGLIATO A CHI HA PERSO LA VIA DELLA LETTURA E VUOLE RIMBOCCARLA

Titolo: Un giorno questo dolore ti sarà utile

Autore: Peter Cameron

Editore: Adelphi

Pagine: 206

Prezzo: 10,00 Euro

E’ un romanzo di ricerca interiore e di formazione. Il protagonista, 18 anni, è un ragazzo solitario, in conflitto con il mondo e con chi vuole decidere per lui cosa fare della sua vita. Un diciottenne come un altro che deve tenere conto che è arrivato il momento di essere adulti e non sa bene come muoversi in questa nuova vita. Un tipo di scrittura estremamente scorrevole e non ricercata, la bravura di Cameron sta proprio nel spiegare le cose come le riproporrebbe la mente di un diciottenne. Grazie a questo si entra subito in empatia con James e nel giro di poche ore avrete fatto un viaggio che vi lascerà un massaggio importante da portare con voi: il dolore fa crescere e un giorno tutto questo dolore ti sarà utile.

Frasi che ci hanno colpito: “La gente pensa che se riesce a dimostrare di avere ragione,l’altro cambierà idea,ma non è così.”

“La quinta di copertina” è la rubrica per gli appassionati di lettura, ogni venerdì due libri consigliati da “La Compagnia dei Lettori”: clicca qui per leggere tutti gli articoli