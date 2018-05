Due libri per… chi ha paura della diversità e chi vuole fare un tuffo nella follia

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI HA PAURA DELLA DIVERSITA’

Titolo: Wonder

Autore: R.J. Palacio

Editore: Giunti

Pagine: 288

Prezzo: 12,00 Euro

Wonder è la storia di un bambino nato con una malformazione facciale, il quale entrando nel mondo, nel suo caso la scuola, vince tutto le sue paure. Un romanzo che tratta un tema ostico per tanti del diverso in mezzo a noi, un libro che tutti dovrebbero leggere. Auggie non ha mai frequentato una scuola e preferisce non farsi vedere in pubblico perché non si sente capito e apprezzato dal mondo solo a causa della sua faccia diversa. Ma quest’anno i suoi genitori gli proporranno di andare a scuola per la prima volta ed iniziare il nuovo anno in prima media. Auggie, dopo un iniziale smarrimento decide di intraprendere questa nuova avventura, capisce che sarà difficile ma vuole davvero essere un ragazzino come tutti gli altri e nonostante le difficoltà riuscirà nel suo intento con accanto gli amici e le persone giuste. Tutti noi abbiamo molto da imparare da Auggie. Una lettura che aiuta molto a riflettere su noi stessi e sule nostre paure.

Frasi che ci hanno colpito: “Il modo migliore per misurare quanto sei cresciuto non sono i centimetri o il numero di giri che puoi percorrere ora attorno alla pista. È ciò che hai fatto con il tuo tempo, come hai scelto di trascorrere le tue giornate e di chi ti stai prendendo cura. Questa, per me, è la misura più grande del successo.”

CONSIGLIATO A CHI È ANCORA SANO DI MENTE E VUOLE FARE UN TUFFO NELLA FOLLIA.

Titolo: Follia

Autore: Patrick McGrath

Editore: Adelphi

Pagine: 296

Prezzo: 12,00 Euro

Storia di una follia ossessiva, di un amore distruttivo e irresistibile, narrata dallo psichiatra delle vittime, all’interno di un bucolico e vittoriano asilo per malati mentali, fra la natura nei dintorni di Londra. Un libro che affascina e che permette di addentrarsi nelle profondità della sensualità femminile e nella superficialità di quella maschile. Un romanzo che ci ricorda costantemente che tutto sembra scontato nella vita terrena,ma quello che provoca la mente umana e’ sempre un terreno sconosciuto ancora da esplorare. Alla fine del libro ci si troverà a decidere se la “follia” che percorre il libro è solo nell’amour fou vissuto dai protagonisti o anche nell’occhio clinico che ce lo racconta.

Frasi che ci hanno colpito: “Le donne romantiche, riflettei. Non pensano mai al male che fanno in quella loro forsennata ricerca di esperienze forti. In quella loro infatuazione per la libertà.”

