Due libri per… chi non smette mai di sperare e chi ama ancora sognare ad occhi aperti

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI NON SMETTE MAI DI SPERARE

Titolo: E tu splendi

Autore: Giuseppe Catozzella

Editore: Feltrinelli

Pagine: 240

Prezzo: 16,00 Euro

Il romanzo è ambientato ad Arigliana, “cinquanta case di pietra e duecento abitanti”, un paesino sulle montagne della Lucania, dove vivono con i nonni Pietro e Nina da poco rimasti orfani della mamma. Quell’estate il Paese verrà sconvolto da una notizia: dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di migranti. Dopo un’ iniziale momento di terrore e rabbia saranno proprio i “nuovi arrivati” ad innescare un cambiamento nell’atteggiamento degli abitanti: torna la speranza in un sud ancora restio e pieno di paure. In questo scenario vediamo come i protagonisti crescono e si diventano grandi conquistando il proprio fragile e ostinato splendore. Catozzella riesce con semplicità e delicatezza e a descrivere un tema forte, vivo e sempre molto attuale.

Frasi che ci hanno colpito: “E quando le cose ti chiamano, ti chiamano. Quando sono lì, sono lì per noi. Non importa se ci sono state per un secondo o da sempre”.

CONSIGLIATO A CHI AMA ANCORA SOGNARE AD OCCHI APERTI

Titolo: La forma dell’acqua

Autore: Daniel Kraus

Editore: Tre60

Pagine: 423

Prezzo: 18,00 Euro

La storia di due “diversi” che si incontrano ed entrando in sintonia si innamorano. Lui è una creatura acquatica mezzo uomo e mezzo pesce, lei è una dolce ragazza muta, fragile e infelice che fa la donna delle pulizie nel Centro di Ricerca Spaziale a Baltimora dove la creatura viene tenuta prigioniera per essere studiata per scopi militari. Un romanzo delicato, che vuole parlare dell’amore in tutte le sue forme. Kraus con la sua scrittura leggera e semplice riesce a descrivere una favola d’amore che ti lascia con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Frasi che ci hanno colpito: “La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana”.

“La quinta di copertina” è la rubrica per gli appassionati di lettura, ogni venerdì due libri consigliati da “La Compagnia dei Lettori”: clicca qui per leggere tutti gli articoli