Due giornate dedicate alla scuola per i Lions albisolesi

Albisola Superiore. I Lions albisolesi dedicano due giornate alla scuola con tutta una serie di iniziative, che coinvolgono sia la Primaria, sia la Secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi delle Albisole e di Sassello.

La premiazione di “Un poster per la Pace”, che i Lions propongono da anni a livello mondiale e che prevede la realizzazione di un disegno sul tema della Pace. Ma anche l’attenzione sui concorsi sull’ambiente “Sos Acqua” e “Attenti al fuoco”: il primo, rivolto agli studenti della Secondaria di primo grado con un gioco sull’acqua (c’è stato un incontro con il professor Marco Firpo della Facoltà di Geologia dell’Università di Genova); “Attenti al Fuoco”, presentato dai Vigili del fuoco, ha coinvolto gli alunni della quinta elementare, con l’ideazione di una pubblicità sulla prevenzione degli incendi boschivi. Altri momenti significativi, la consegna della bandiera italiana agli alunni delle quinte elementari e, per i più piccoli, il Gioco dell’oca, condotto dai Leo sul tema della disabilità. E’ prevista, inoltre, la presentazione del service sanitario sulla prevenzione dell’ambliopia.

Sabato 19 maggio il primo appuntamento (alle 9,15) sarà con gli studenti della Secondaria di primo grado sulla passeggiata a mare, nella zona adiacente al Teatro Leone: dopo una breve introduzione sulle attività svolte dai Lions, visita alla mostra dei ‘Poster per la Pace’, con la consegna degli attestati di partecipazione e la premiazione dei primi tre classificati. Subito dopo toccherà alla Scuola elementare, con la presentazione di ‘Sos Acqua’ e ‘Attenti al Fuoco’ e la consegna degli attestati di partecipazione; alle 11 la cerimonia di consegna del Tricolore agli alunni di quinta. Per ciò che riguarda la terza e la quarta elementare, appuntamento nella sede della Scuola, alla Massa, con la presentazione, da parte di Dario Franchello, ex presidente del GeoPark del Beigua, del libro su ‘I Beig’, personaggi di fantasia che abiterebbero il monte Beigua: il libro introduce i bambini alla conoscenza delle diverse zone del parco e li invita a un approccio al territorio rispettoso della natura e delle sue ricchezze; una copia sarà donata alla biblioteca scolastica. La mattinata si concluderà nel cortile della Scuola, con il gioco proposto dai Leo sul tema della disabilità. Tutte le attività, in caso di maltempo, saranno svolte in palestra.

Per i Lions, la giornata con le scuole di Albisola segue di qualche giorno l’appuntamento di mercoledì 13 a Sassello. L’occasione l’ha fornita lo sviluppo del progetto ‘In viaggio tra il verde e il blu’, inserito nel gemellaggio tra i Comuni di Sassello, e Favignana (isola siciliana). Al mattino, Lions impegnati nell’incontro presso la Casa del parco, che vede le scolaresche di Sassello, Pontinvrea e Favignana presentare i lavori svolti. A seguire un’escursione nella Foresta della Deiva, con l’osservazione dei pannelli delle piante e dei fiori del Beigua e la piantumazione delle piantine da parte delle scolaresche. Al pomeriggio, la premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso ‘Attenti al Fuoco’ e la consegna del Tricolore.