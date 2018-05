“Droga e preadolescenza”, a Borghetto un incontro-confronto per capire

Borghetto Santo Spirito. L’Associazione di promozione sociale Il Soffio organizza l’incontro-confronto “Come capire – Droga e preadolescenza”, che si terrà giovedì 3 maggio 2018 dalle ore 16.30 alle 19 presso il Palazzo Pietracarpina in piazza della Libertà a Borghetto Santo Spirito.

Si tratta di un’iniziativa gratuita rivolta ai genitori di ragazzi che iniziano il loro cammino di ingresso alla vita adulta, in particolare nel periodo delle scuole medie, mirata ad affrontare in maniera semplice e condivisa le loro preoccupazioni e i loro timori, confrontando esperienze e realtà.

L’incontro, introdotto da Ester Cannonero assessore ai servizi sociali del Comune di Borghetto, sarà condotto da Francesca Facuetti, Maurizio Boccone e Daniela Righi esperti con esperienze nell’ambito sociale, sanitario, educativo, sportivo. “L’incontro – spiegano gli organizzatori – vuole dare ampio spazio al dibattito-tavola rotonda con i diversi partecipanti che dalla platea porteranno il loro contributo e le loro esperienze, non solo come genitori, ma anche come operatori del settore. Tra questi spicca la partecipazione di Davide Carosa nella sua duplice veste di infermiere del SerT e di Presidente e istruttore a.d.s. Krav maga parabellum, che ha dato un fattivo contributo alla realizzazione dell’evento”.

L’Associazione Il Soffio è operativa a Borghetto e realizza per il territorio progetti e attività sociali ed educative rivolte a ragazzi ed adulti. “L’incontro confronto – spiegano – nasce proprio in questa prospettiva, con l’obiettivo di mettere il contributo degli esperti al servizio delle domande e delle richieste di confronto dei genitori, sempre più preoccupati da questo problema, ma anche di attivare una rete di confronto su tematiche particolarmente importanti”.