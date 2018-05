Domenica alla SMS Cantagalletto teatro per bimbi, baratto delle mamme e merenda autofinanziamento dell’APS Vassilissa

DOMENICA 6 MAGGIO

presso la S.M.S/Circolo ARCI Cantagalletto (Savona)

I SEMI DELLA TERRA – APS VASSILISSA, aderente ARCI Savona, organizza:

DALLE 16.00 IN AVANTI

– Merenda di autofinanziamento per il giardino dei bimbi!

– Spettacolo teatrale per bambini a cura della Compagnia di Proteo

“LE FATE PASTICCIONE” regia di Ferruccio Masci

“Gli abitanti del bosco di Dovesitrova si stanno preparando per una grande festa. Il cuore della dolce Passerotta è conteso da tre pretendenti. Riusciranno le tre fate del bosco a far trionfare il vero amore o anche questa volta combineranno qualche pasticcio?”.

– BARATTO DELLE MAMME! Porta un massimo di 10 oggetti da scambiare tra vestiti, giochi, accessori… lascia ciò che non ti serve e prendi ciò di cui hai bisogno!