Domani sera alla SMS di Celle: la presentazione dei campi estivi di Libera “E!state Liberi!”

Domani sera, venerdì 11 maggio dalle ore 20:45, presso la sede della SMS Operai e Impiegati in Via Colla 28 a Celle Ligure (SV), il Coordinamento Provinciale Libera Savona in collaborazione con il Comitato Provinciale ARCI Savona, Coop Liguria e la SMS Operai e Impiegati, organizza l’appuntamento “Storie di E!state Liberi!, campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie” per raccontare le esperienze dei campi di San Giuseppe Jato (PA) e Genova e per presentare il Campo “E!state Liberi! 2018” a Genova.

Parteciperanno alla serata Stefano Busi, referente regionale Libera Liguria, ed Olivia Faccio, dipendente Coop Liguria.

“E!State Liberi! Campi di impegno e formazione sui beni confiscati” è un progetto finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, nonché alla formazione dei partecipanti sui temi dell’antimafia sociale e alla conoscenza dei territori coinvolti, attraverso una settimana di vita di campo, immersi in esperienze di impegno sociale ed approfondimento.

Un progetto in cui i veri protagonisti sono le migliaia di giovani e adulti, che ogni estate decidono volontariamente di dedicare una settimana delle proprie vacanze ad accompagnare il quotidiano impegno di cooperative sociali ed associazioni nelle reti territoriali dell’antimafia sociale. Nelle 46 località coinvolte, divise tra 13 diverse regioni, il progetto impatta ogni anno positivamente sui territori coinvolti, portando presenza e partecipazione attiva in contesti in cui si promuove un cambiamento culturale.

L’incontro di domani sera sarà l’occasione per illustrare l’esperienza dei dipendenti e dei Soci Coop che hanno partecipato nell’ottobre del 2017 al campo di impegno e formazione presso la cooperativa Placido Rizzotto-Libera Terra di San Giuseppe Jato, che gestisce terre e beni confiscati alle mafie. Il tuffo nella realtà siciliana – riportano i partecipanti – è stato intenso, tra attività agricole svolte nei campi, per sostenere la cooperativa ospite, visite a luoghi simbolo della lotta alle mafie e incontri con i familiari di alcune vittime innocenti, che con forza mantengono viva la memoria dei loro congiunti.

Nel corso della serata sarà presentato anche il campo tematico “E!state Liberi! 2018” che si terrà a fine agosto a Genova.

Il progetto prevede la realizzazione di un video che racconta alcune delle esperienze del centro storico relative all’antimafia sociale e alla vivibilità di un quartiere, in particolare sul percorso di sensibilizzazione, finalizzato a promuovere il riutilizzo sociale di alcuni beni confiscati.

I partecipanti lavoreranno come una vera e propria troupe cinematografica, utilizzando tecnologie professionali ed ogni partecipante metterà a disposizione del gruppo i propri talenti (come sceneggiatore, intervistatore, cameraman, attore/attrice, montatore…) e le proprie capacità, scoprendone anche di nuove e interagendo quotidianamente con abitanti e associazioni del quartiere.

Alle 19:45 sarà possibile cenare presso la SMS di Celle gustando il KEBAB. Per info e prenotazioni: 019.991682 – 339.7103195