Domani sera alla Raindogs House di Savona: Liversplash – Soul/Jazz/Funk + Nickname Dj Set

Venerdì 11 maggio ore 22

LiverSplash /Soul/Jazz/Funk/RnB/ + Nickname Dj Set



ingresso 7e con tessera arci

LIVER SPLASH è un quartetto che affonda la sua ricerca principalmente nel Funk strumentale (e non) degli anni ’60 e ’70, studiandone il repertorio e riproponendone in maniera mirata sound e groove. Alternando esecuzioni “filologiche” a rielaborazioni in stile, il quartetto affronta brani dei più importanti esponenti del funk, dalle origini alle contaminazioni con jazz, soul e ritmiche sudamericane: The Meters, James Brown, Banda Black Rio, Maceo Parker, Herbie Hancock e non solo….

La line-up è composta da:

Andrea Caggiari basso elettrico, voce

Danilo Mazzone: hammond, synth

Marco Confalonieri: piano, rhodes, chitarra elettrica

Andrea Quattrini: batteria