Domani ritorna \"Dona la Spesa” per aiutare le persone in difficoltà

Domani, sabato 5 maggio, i volontari di Arci, Acli, Caritas ed Usei parteciperanno all’iniziativa “Dona la spesa” proposta da Coop Liguria in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Savona.

Per la città di Savona, la raccolta di prodotti alimentari, per l’igiene e di prima necessità avverrà c/o l’Ipercoop “Il Gabbiano” dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

I prodotti raccolti sono: olio, tonno e legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti per l’infanzia, prodotti a lunga conservazione, pannolini per bambini, prodotti per l’igiene della persona, prodotti per l’igiene della casa e prodotti per l’infanzia.

L’iniziativa punta a replicare il successo delle precedenti raccolte di solidarietà, sia di quelle di materiale scolastico sia di quelle di prodotti alimentari e di prima necessità.

“Nella raccolta di ottobre, le ACLI e l’ARCI provinciali hanno potuto donare ben 696 kg di alimenti e generi di prima necessità che, in sinergia con i Servizi Sociali del Comune di Savona, sono stati poi distribuiti tra le famiglie in stato di bisogno” affermano Jolanda De Martini, presidente provinciale ACLI, ed Alessio Artico, presidente provinciale ARCI.

“Ancora una volta, importanti realtà del terzo settore savonese collaborano assieme, facendo rete, proprio per sommare le forze e proseguire il proprio percorso solidale di lotta alla povertà ed al disagio sociale. Un impegno concreto realizzato attraverso la disponibilità di tanti volontari e volontarie dedicano parte del proprio tempo libero a favore del prossimo. Proprio riscoprendo lo spirito della solidarietà e del mutuo soccorso, speriamo che in molti domani compiano un piccolo gesto per sostenere chi, nella nostra città, è più in difficoltà” concludono Artico e De Martini.