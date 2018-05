Albissola Marina. Domani, domenica 13 maggio ad Albissola Marina, alle ore 10, si svolgerà il 2° meeting interregionale Special Olympics Albissola Swim Games, competizione di nuoto in acque aperte unificato che vedrà la partecipazione di cinque coppie composte da un atleta con disabilità intellettiva e da un partner senza disabilità.

Il meeting, a cura del team Special Olympics albisolese Eunike Asd, fa parte del programma ufficiale della manifestazione sportiva Albissola Swim Games, organizzata dai Bagni Nettuno di Albissola.

“Siamo davvero entusiasti di iniziare la nostra stagione di competizioni di nuoto unificato proprio ad Albissola – spiega Eleonora Ferrari, referente area tecnica di Eunike -. Già lo scorso anno, grazie alla grande disponibilità di Gianni Abbriata e del suo staff, i nostri atleti e partner avevano potuto mettersi alla prova nel nostro mare prima di affrontare i Giochi Nazionali Special Olympics di Biella e adesso non vedono l’ora di gareggiare nuovamente, in vista dei nazionali di Montecatini“.

Al via cinque coppie Unified, numero mai raggiunto prima in Italia in una competizione di questa disciplina. Oltre ai detentori del titolo 2017, i piemontesi Andrea Seffusatti e Matteo Cossavella di Asad Biella, saranno al via Marco Spaggiari, Federica Iannicelli, Elisabetta Felline, Silvia Bodino, la giovanissima Gloria Catenazzo, Eleonora Ferrari, Marco Basso ed Elisa Cerasuolo, tutti portacolori del team locale Eunike. Da segnalare che l’atleta Marco Basso, che proprio durante la competizione albissolese dello scorso anno aveva dimostrato grande predisposizione per il nuoto in acque aperte, vestirà i colori azzurri durante i Giochi Mondiali Special Olympics del 2019 ad Abu Dhabi.

“Le cinque coppie nuoteranno per 1000 metri e partiranno in contemporanea agli oltre 150 nuotatori iscritti alla gara del Miglio. Il programma, ideato con lungimiranza da Gianni Abbriata, permetterà quindi ai nostri nuotatori di vivere la propria gara insieme a tutti gli altri partecipanti, vivendo un’esperienza altamente inclusiva insieme ai partner con cui si allenano regolarmente da aprile a ottobre al sabato pomeriggio. Ringraziamo ancora una volta i Bagni Nettuno per questa possibilità”, conclude Ferrari.

L’appuntamento è per domenica 13 maggio alle ore 9,30 ai Bagni Nettuno di Albissola Marina, da dove, dopo il briefing iniziale, inizierà alle 10 la gara vera e propria.

Per maggiori informazioni sul corso di nuoto in acque aperte unificato, rivolto a persone con e senza disabilità, è possibile scrivere a info@eunikeasd.it o telefonare al numero 3498659560.

Nelle foto: il team Eunike open water; Gloria Catenazzo e Silvia Bodino; Marco Basso.