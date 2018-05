Domani ai Cattivi Maestri di Savona chiusura della stagione con Enzo Cioffi

Sabato 5 maggio, ore 18

Saluti di fine stagione!!

CHITARRA MEDITERRANEA

Cibo, musica e poesia.

Con Enzo Cioffi e Cattivi Maestri.

La stagione si chiude con una serata in cui ridere, mangiare, bere, ascoltare Enzo Cioffi e la sua chitarra, leggere alcuni brani che ci riportano il sapore del mediterraneo e salutarci, perché anche questa stagione è finita.

Gli spettacoli no, quelli non finiscono mai.

Un mare pieno di poesia, musica e cibo… il Mediterraneo.

«Mediterraneo è chiamato il mare bianco di mezzo. Di fatto non è bianco, né sta nel mezzo. Al limite, lo si può collocare al centro della carta del mondo: tutto dipende dal luogo in cui si sta, da dove lo si guarda. Bianco, perché il suo azzurro è talmente luminoso da confondersi con la luce lunare, quando la luna è piena». Tahar Ben Jelloun.

DURATA 1 ora circa

GENERE Musica e teatro

PUBBLICO Per tutti

BIGLIETTO € 13 (€ 10 per i soci Arci) – comprende l’aperitivo

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: Cattivi Maestri, Tel. 392 1665196 – 347 5860670 – cattivimaestri@officinesolimano.it.