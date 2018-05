Dibattito elettorale ad Alassio, “Alassio X Noi” all’attacco: “Claque, exit poll ‘taroccato’, ipocrisia e falsità”

Alassio. Il dibattito elettorale, organizzato da Ivg.it in collaborazione con le categorie, si è consumato 48 ore fa al palazzetto dello sport di Alassio, ma non si sono placate le polemiche tra le 5 liste in corsa alle amministrative 2018. A partire all’attacco, in questo caso, è stata la lista civica “Alassio X Noi”, con candidato sindaco Aldo De Michelis, che si è scagliata contro le claque e l’exit poll “taroccato” da alcuni, denunciando anche “episodi di slealeà, cinismo, ipocrisia e falsità”.

“Avere uno o più partiti alle spalle significa anche questo: avere la claque, il tifo a prescindere. Vengono chiamate ‘truppe cammellate’ e giungono da ogni parte. Sono le regole del gioco e mi stupisce che qualcuno molto avvezzo a questi giochetti ne risulti sorpreso”, hanno fatto sapere dalla lista civica.

“Come è andata la serata al Palazzetto credo sia sotto gli occhi di tutti. Tra presenti e collegati migliaia di persone. Peccato. Anche in questo caso è emersa solo la parte peggiore della ‘politica’. E la brutta fama sembra davvero meritata. Pur di ‘vincere’ si è disposti a tutto. Comprese slealtà, falsità, ipocrisia e cinismo”.

“La slealtà la si è vista dal comportamento di ‘qualcuno’ che ha falsificato un voto che sarebbe stato solo di “gradimento” per la serata; e se si è disposti a questo per un “gioco”, figurarsi il resto”.

“Il cinismo lo si è potuto notare da parte di chi ha convinto una brava persona a recarsi al ‘macello’. Per gloria personale. E con il rischio di consegnare la città a chi non sarebbe affatto in grado di occuparsene. Una porcheria di proporzioni mondiali. Fatta esclusivamente per vanagloria personale e di apparato senza alcuna umanità. Complimenti”.

“L’ipocrisia e la falsità la abbiamo potuta scorgere non in molti. Ma abbastanza per poterla testimoniare. Ad una mia domanda rivolta ad un candidato ho ricevuto una sprezzante risposta: falsa e ipocrita. Non sapersi assumere le proprie responsabilità ed aver avuto timore di confrontarsi democraticamente è segnale di debolezza e insicurezza. Non ne avevo dubbi sin dall’inizio, ma ne ho avuto ulteriore conferma. Cosa aggiungere? Nulla”.

“Una serata che avrebbe potuto dare qualche informazione ai tanti cittadini indecisi è stata in parte rovinata da brutti comportamenti. L’augurio è che ciò sia stato colto dai tanti in cerca di contenuti e non solo di ‘fuffa’. Buona campagna elettorale ai pochi che ancora sanno confrontarsi sui programmi”, hanno concluso da “Alassio X Noi”.