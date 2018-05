Corso gratuito per operatori di autogru nella sede Vernazza di Savona

Savona. Un corso gratuito per “operatori di autogru e piattaforme aeree” per possessori di patente C o superiore e patente C.Q.C., disoccupati e residenti nelle province di Genova e Savona. E’ quello organizzato da Randstad Italia (agenzia per il lavoro) e dell’Ente paritetico per la formazione e la sicurezza di Savona, nel mese di giugno presso il centro formativo Vernazza a Savona .

Il corso sarà dedicato appunto a 12 persone in attesa di occupazione e prevede 160 ore di formazione, suddivise in 80 ore di teoria e 80 ore di pratica con esame finale.

“Sarà gratuito, previa selezione dei candidati, e l’azienda si assumerà l’onere di eventuale alloggiamento in struttura alberghiera in Savona per le persone che ne faranno richiesta per tutta la durata del corso. Inoltre ci impegneremo ad inserire presso la nostra sede di Genova e/o di Savona il 40% del personale selezionato per un periodo di mesi 6 allo scopo di perfezionare il percorso professionale intrapreso, con successiva eventuale possibilità di consolidamento lavorativo all’interno dell’Azienda” precisano da Vernazza.