Villanova d’Albenga. Si è conclusa l’attività volativa del “Corso di Cultura Aeronautica” della città di Imperia organizzato dall’Aeronautica in accordo con il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti superiori della provincia di Imperia.

Il seminario ha coinvolto 270 ragazzi, cinque piloti, cinque aerei dell’Aeronautica Militare, una ambulanza militare con tre sanitari (un dottore, un’infermiera ed un assistente sanitario), due autobus militari con sei accompagnatori per i ragazzi, due operatori foto e video e sei specialisti di linea (un ufficiale tecnico e cinque manutentori). In tutto sono state effettuate 110 missioni di volo, con 110 dieci decolli e altrettanti atterraggi.

di 26 Galleria fotografica Per 270 studenti l’emozione del volo dall'aeroporto di Villanova









Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività informative ed orientative volte a diffondere la conoscenza del mondo aeronautico. Prima di Albenga, quest’anno, il progetto dei corsi di cultura Aeronautica ha fatto tappa a Foligno, Fano e Trento, mentre in autunno arriverà a Cagliari.

Domani alle 14:30 presso l’aula magna del polo imperiese si terrà la cerimonia di premiazione che determinerà il primo classificato. Grande attesa per i ragazzi che non sanno che ci sarà un gran sorpresa ad attenderli domani: il filmato di fine corso realizzato dal 1’ Mllo Santino P. (promosso proprio oggi) e dal M1 Giordano P. Fra gli ospiti ci sarà uno dei due vincitori del corso di cultura Aeronautica che si è svolto nella città di Imperia ben 15 anni fa per raccontare la sua esperienza e la sua attuale carriera lavorativa.

Lo scorso 11 maggio, dopo una settimana di lezioni di teoria in aula, gli studenti avevano potuto vedere da vicino per la prima volta i “SIAI-Marchetti 208” dell’Aeronautica Militare. Lunedì scorso, poi, i ragazzi hanno vissuto finalmente la grandissima emozione del primo volo sugli aerei da addestramento del 60° Stormo.

Questa la diretta di IVG.it effettuata durante un volo a bordo dell’aeroplano dell’Aeronautica Militare: