Albenga. CorriAMO la Fionda, manifestazione ludico motoria non competitiva, nata come iniziativa complementare al Premio Fionda di Legno in sole tre edizioni ha più che raddoppiato le adesioni superando ampiamente i duemila partecipanti e, soprattutto, rivelandosi un evento molto atteso e condiviso.

Le prime due edizioni hanno contribuito alle cure della giovane mamma Carmela De Fezza, vittima di un grave incidente, e all’acquisto degli strumenti musicali per i ragazzi della banda comunale di Norcia, colpiti dal terremoto.

L’obiettivo di CorriAMO la Fionda 2018 era l’acquisto di un polisonnigrafo destinato all’ospedale Gaslini e in particolare all’Hospice pediatrico “Il guscio dei bimbi”, struttura residenziale di cure palliative pediatriche rivolta particolarmente a neonati, adolescenti e giovani con bisogni assistenziali complessi. Grazie alla generosità di tutti l’obiettivo è stato raggiunto e superato e presto gli Albenga Runners e i Fieui di Caruggi, che insieme hanno ideato e organizzato l’evento, acquisteranno l’importante strumento diagnostico e lo doneranno al reparto guidato dal dottor Luca Manfredini.

Non solo. Con la somma in esubero i Runners e i Fieui hanno deciso di restituire due borse di studio di euro 1.000, per gli anni scolatici 2018/19 e 2019/20 a favore di una ragazza (il cui nome non viene comunicato per ragioni di riservatezza) messa a durissima prova da recenti vicende dolorose.

“Gli Albenga Runners e i Fieui di Caruggi ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, convinti che “insieme” si può fare davvero molto e che la fionda è soprattutto solidarietà” affermano i Fieui di Caruggi.