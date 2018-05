Alassio. Sabato 12 e domenica 13 maggio, per il quarto degli undici appuntamenti con la 13ª Coppa Città di Alassio – Spring Cup organizzata dalla Baia Alassio Calcio, sono scesi in campo gli Esordienti 2006.

Dodici le squadre che si sono affrontate, per un totale di 42 partite sulla distanza di due tempi da 12′ ciascuno. Il torneo ha visto il dominio delle formazioni piemontesi, che hanno occupato le prime sei posizione, relegando le liguri agli ultimi sei posti.

La vittoria finale è andata alla Rivarolese; seconda posizione per l’Orizzonti United, terza per il Chisola. Leonardo Tonino (Rivarolese), autore del gol della finalissima, è stato premiato come miglior giocatore del torneo, Alberto Codres (Orizzonti United) come miglior portiere.

I risultati della prima fase.

Girone A

Baia Alassio – Villanovese 3-0, Levante C Pegliese – Acqui 1-0, San Giacomo Chieri – Chisola 0-0, Baia Alassio – Levante C Pegliese 0-1, Villanovese – San Giacomo Chieri 0-5, Acqui – Chisola 1-2, Levante C Pegliese – San Giacomo Chieri 0-0, Villanovese – Chisola 0-6, Baia Alassio – Acqui 0-0, Villanovese – Levante C Pegliese 0-2, Acqui – San Giacomo Chieri 2-4, Baia Alassio – Chisola 1-2, Acqui – Villanovese 7-4, Baia Alassio – San Giacomo Chieri 0-4, Levante C Pegliese – Chisola 1-2.

Classifica: Chisola 13, San Giacomo Chieri 11, Levante C Pegliese 10, Acqui 4, Baia Alassio 4, Villanovese 0.

Girone B

San Filippo Neri – Loanesi 1-1, Pro Pontedecimo – Scarnafigi 0-1, Rivarolese – Orizzonti United 2-1, San Filippo Neri – Pro Pontedecimo 3-0, Loanesi – Rivarolese 0-6, Scarnafigi – Orizzonte United 0-3, Pro Pontedecimo – Rivarolese 0-4, Loanesi – Orizzonte United 0-2, San Filippo Neri – Scarnafigi 2-1, Loanesi – Pro Pontedecimo 3-5, Scarnafigi – Rivarolese 2-3, San Filippo Neri – Orizzonte United 0-3, Scarnafigi – Loanesi 2-1, San Filippo Neri – Rivarolese 2-1, Pro Pontedecimo – Orizzonti United 0-2.

Classifica: Rivarolese 12, Orizzonti United 12, San Filippo Neri 10, Scarnafigi 6, Pro Pontedecimo 3, Loanesi 1.

I risultati delle semifinali.

9°/12° posto: Villanovese – Pro Pontedecimo 2-1

9°/12° posto: Baia Alassio – Loanesi 2-0

5°/8° posto: Acqui – San Filippo Neri 1-0

5°/8° posto: Levante C Pegliese – Scarnafigi 1-1 (8-9 d.c.r.)

1°/4° posto: Chisola – Orizzonti United 0-1

1°/4° posto: San Giacomo Chieri – Rivarolese 0-0 (3-4 d.c.r.)

I risultati delle finali.

11°/12° posto: Pro Pontedecimo – Loanesi 4-0

9°/10° posto: Baia Alassio – Villanovese 4-1

7°/8° posto: Levante C Pegliese – San Filippo Neri 1-0

5°/6° posto: Acqui – Scarnafigi 0-0 (3-2 d.c.r.)

3°/4° posto: Chisola – San Giacomo Chieri 2-1

1°/2° posto: Rivarolese – Orizzonti United 1-0

Di seguito i nomi di tutti i protagonisti.

Baia Alassio (All. Gaetano Di Carlo e Cosimo Petitti): Voicu David, Tornago Michele, Calise Riccardo, Rosso Luca, Muschietti Roberto, Stalla Pietro, Rodriguez Mehia Alessio, Auxilia Edoardo, Chiarulli Francesco, Rechidi Nassim, Annis Lorenzo, Elezi Edoardo.

San Filippo Neri Albenga (All. Bartolomeo Balbo): Cataldo Alessandro, Alessi Flavio, Fazio Pietro, Alessi Danilo, Nourdine Sami, Salvaggio Fabio, Siccardi Nicolas, Buttu Domenico, Lamberti Pietro Eugenio, Giunta Alessandro, Ciaccio Mattia, De Andreis Francesco.

Villanovese (All. Ferruccio Vio): Palatella Federico, Anfosso Giacomo, Aschero Nicolò, Bonifazio Tommaso, Falzone Lorenzo, Gardenghi Matteo, Lenzetti Cesare, Merlo Marco, Olivieri Leonardo, Falone Tommaso, Camosso Gabriele,Volpe Jacopo, Isufi Alxet, Sufali Endri, Colangelo Andrea.

Loanesi San Francesco (All. Giovanni Genco): Burastero Nicolò, Calcagno Giacomo, D’Andrea Filippo, D’Andrea Pietro, Fantoni Lorenzo, Gullino Nicola, Palermo Davide, Palermo Marco, Serafini Riccardo, Zanone Pietro, Malaj Ervin.

Chisola (All. Renato Tortello): Saris Sebastian, Puonzo Stefano, Portesio Edoardo, Caratelli Simone, Gueli Diego, Barbero Matteo, Laganà Federico, Hassani Ziad, Leo Mattia, Caristi Lorenzo, Lamonica Stanislas, Graffino Simone, Dameglio Alessandro, Bindini Lorenzo, Maccari Alessio, Silvestri Nicolò, Rigotti Filippo, Guarnieri Andrea.

Levante C Pegliese (All. Luca Chiodi): Audia Michael, Del Bono Tommaso, Vicini Marco, Gorziglia Giacomo, Damanti Edoardo, Riganti Davide, Baghino Emanuele, Cavallaro Michele, Comaschi Riccardo, Pescarolo Stefano, Arata Francesco, Brusati Francesco, Toscano Lorenzo, Mariotti Andrea.

San Giacomo Chieri (All. Roberto Damico): Pezzera Francesco, Cattinelli Tommaso, Perrone Federico, Bechis Jacopo, Malai Mare Robert Cristian, Clari Roberto, Costanzo Simone Tindaro, Vuksanaj Andrea, Caprino Pagliazzo Cristian, Pierobon Matias, Montini Matteo, La Mattina Luca.

Pro Pontedecimo (All. Andrea Lorusso): Azzaro Diego, Carboni Riccardo, Kusha Matteo, Parodi Luca, Montermini Gabriele, Torretta Andrea, Lorusso Francesco, Corelli Yamanuel, Botto Giuseppe, El Massoury Youssef, Ceresoli Filippo, Fogli Filippo, Mantero Andrea.

Acqui (All. Claudio Vercellino): Gallo Stefano, Lanza Gabriele, Gallo Francesco, Materese Andrea, Grosso Edoardo, Manto Alessio, Lanza Andrea, Torrielli Alberto, Bobbio Francesco, Cucuzza Ettore, Tirri Marco, Cazzola Simone, Siriano Simone, Vercellino Federico, Trivigno Giovanni.

Rivarolese 1906 (All. Luca Scala): Picchiottino Pietro, Ceresa Carlo, De Palma Francesco, Alupoaiei Stellian, Vallero Filippo, Baudoino Marco, Baima Besquet Pietro, Zucco Guglielmo, Tassone Teodor, Tonino Leonardo, Dago Liam, Luscietto Alessandro, Madaschi Matteo, Bortolini Federico.

Orizzonti United (All. Chei Chebbi Mherez): Codres Alberto, Davin Nicolò, Amatuzzo Luca, Momo Federico, Maschera Francesco, Losorbo Mattia, Messina Cristian, Ceronetti Filippo, Zara Riccardo, Frigo Francesco Aissous Adam.

Scarnafigi (All. Marco Taricco): Gjetaj Kejvi, Ghione Matteo, Rainero Luca, Carugo Jacopo, Omento Gabriele, Monge Mattia, Busso Simone, Pasero Cristian, Meineri Francesco, Sasca Alberto.