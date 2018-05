Controlli sui bus e alle fermate, il plauso di Tpl Linea ai carabinieri

Savona. “Tpl Linea S.r.l. ringrazia la Compagnia dei Carabinieri di Albenga ed in particolare il Comandante Maggiore Sergio Pizziconi, per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione ampiamente dimostrata”. Lo afferma in una nota l’azienda di trasporto savonese dopo l’operazione condotta dall’Arma nel ponente savonese.

“Gli interventi del Comando, atti a prevenire e reprimere episodi di vandalismo e disordini sui mezzi pubblici, sono per l’Azienda preziosissimi, a tutela dei Lavoratori e degli Utenti tutti”.

“L’azienda e i lavoratori di Tpl Linea S.r.l. dimostrano quindi la propria gratitudine per l’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Albenga e dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d’Albenga” conclude Tpl.