Controlli della polizia a Savona, aveva una tessera sanitaria rubata: denunciato

Savona. Una denuncia per ricettazione ed una segnalazione alla Prefettura per un consumatore di droga. E’ il bilancio dell’ultimo servizio straordinario di controllo messo in campo dalla polizia di Stato a Savona.

I controlli, che sono stati effettuati dai poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova in diverse zone della città della Torretta, hanno permesso di identificare una quarantina di persone e controllare tre esercizi pubblici.

La denuncia per ricettazione è scattata per un cittadino albanese che, fermato nella zona di via delle Trincee, è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata.

Invece un giovane trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura come assuntore di droga.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, anche in altre località della provincia.