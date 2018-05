Cogoleto vince la prima, playoff durissimi per Celle Varazze

Cogoleto. L’andata della sfida decisiva nei playoff del campionato di Serie D di pallavolo femminile è stata vinta da Cogoleto, che ha superato contro Celle Varazze nella sfida di giovedì sera. In palio un posto nella Serie C 2018/2019, al termine di un campionato lungo e difficile.

Primo set per le ospiti, allenate da Enrico Lamballi e Tommaso Dotta: poi spazio al Cogoleto di Paolo Repetto, che conquista in rimonta la prima sfida. Il 3-1 per le padrone di casa conferma il fattore campo, decisivo quest’anno in tutte le sfide tra le due compagini.

L’appuntamento, scrive la società genovese sulla sua pagina Facebook, è per “tutti al Natta di Celle per la partita di ritorno sicuri di poter contare su un tifo caloroso anche in trasferta”: la seconda dei playoff potrebbe già chiudere la serie.