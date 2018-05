Cibo ed etichetta d’origine, la Lega non ci sta: “Passo indietro della UE su trasparenza alimentare”

Regione. “Produttori indifesi e consumatori traditi dall’Europa. Pericoloso passo indietro della UE sulla trasparenza alimentare e altro regalo alle multinazionali”.

A dirlo è la Lega regionale, per voce di Franco Senarega, capogruppo regionale, di Paolo Ardenti, vice capogruppo, e dei consiglieri Giovanni De Paoli, Vittorio Mazza e Alessandro Puggioni, che hanno presentato un ordine del giorno in Regione sul tema.

“Non solo stop all’obbligo di indicare in etichetta l’origine di pasta, riso, latte, formaggi e pomodoro, ma esonero ai vincoli di trasparenza anche sui nostri prodotti Dop, Igp e a marchio registrato, – hanno proseguito. – Lo scorso aprile, infatti, da Bruxelles è stato dato il via libera al testo di applicazione dell’art. 26 del Regolamento UE 1179/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti, che in sostanza elenca i casi in cui vige l’obbligo di indicazione sull’etichetta del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente principale di un prodotto escludendo però molte categorie”.

“Le disposizioni finali prevedono che l’esonero si applichi a partire dal primo aprile 2019. Pertanto, oggi abbiamo depositato in Regione Liguria sia un’interrogazione, sia un ordine del giorno che impegna a sollecitare i nuovi Ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo economico ad adottare misure che introducano fattispecie di etichettature durature, trasparenti, dettagliate, contrastando ogni tentativo di trarre in inganno il consumatore e che implementino l’attività di tutela e valorizzazione delle eccellenze agricole ed alimentari italiane, in particolare quelle liguri”.

“Auspichiamo che il documento venga votato all’unanimità da tutto il consiglio regionale e che la Liguria diventi capofila della battaglia sulla trasparenza alimentare in difesa dei produttori locali e dei diritti dei consumatori”, hanno concluso dalla Lega.