Ceriale, Romano e Giordano rispondono ad Enpa: “Servono mini aree cani”

Ceriale. A Ceriale continuano a tenere banco le affermazioni di Enpa riguardanti il divieto di far accedere i cani agli spazi verdi. Dopo D’Acunto, è ora la volta del candidato sindaco Luigi Romano e del suo candidato consigliere Luigi Giordano rispondere agli animalisti.

“Enpa ha perfettamente ragione – dicono i due esponenti di Ceriale Siamo Noi – l’idea delle mini aree cani sulle aiuole arriva proprio dal nostro gruppo. Siamo felici che altri avversari politici abbraccino la nostra idea per amore degli animali. Abbiamo già da tempo nel programma questa idea di avere più aree cani migliorando anche la spiaggia per cani (l’attuale è stata fortemente voluta da Luigi Giordano). Con l’ufficio tecnico abbiamo già redatto uno studio di fattibilità per attuare questa idea e pare che sia fattibile”.

“Cerchiamo di trovare sempre nuove idee per semplificare e migliorare la vita dei cittadini. Presto avremo un incontro con Enpa, già programmato da tempo proprio su questo nuovo progetto. E avremo anche un incontro con le associazioni di disabili per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche presenti in città”.