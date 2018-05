Ceriale, tutto pronto per la cerimonia di consegna della Bandiera Blu

Ceriale. Sabato 2 giugno alle 21 si terrà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu agli stabilimenti balneari di Ceriale.

L’assessore all’ambiente Elisa Rotunno rivolge un particolare ringraziamento “al dirigente dell’area vigilanza e ambiente e comandante della polizia loclae Ivan Suardi; al personale dell’ufficio; alla ditta incaricata al servizio di nettezza urbana Energeticambiente; ai cittadini, ai turisti, ai comitati, ai plessi scolastici, agli operatori economici, all’associazione bagni marini di ceriale, agli stabilimenti balneari”.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti. Istituito nel 1987 dall’organizzazione non governativa e no profit Fee (Foundation for Environmental Education), il programma “Bandiera Blu” è condotto in 76 nazioni in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio prestando particolare cura per l’ambiente.