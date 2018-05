Ceriale e il mondo della scuola piange la morte della Prof. Isabella Moroni

Ceriale. Lutto a Ceriale e nel mondo della scuola per la scomparsa della professoressa Isabella Moroni, moglie dell’ingegner Michele Lenzi, ex consigliere comunale: una famiglia molto conosciuta nel comprensorio. La Prof, molto stimata e amata da tanti studenti, si è spenta all’ospedale Santa Corona dopo una lunga malattia: la donna era stata infatti colpita da una forma di aneurisma cerebrale nel maggio del 2016, era stata salvata dai medici della Neurologia e Rianimazione del nosocomio pietrese; tuttavia da allora era stata costretto a vivere su una sedie a rotelle, in parte paralizzata.

Proprio tanti giovani, oltre che numerosi colleghi e amici, in questi ultimi due anni le sono stati molto vicino, non facendo mai mancare il loro testimonianza di affetto nei confronti della professoressa, morta all’età di 62 anni.

La Prof.ssa lascia il marito Michele, la mamma Bianca Girani Moroni, le cugine Bruna, Sandra e Marina. I funerali si terranno venerdì 4 maggio alle ore 15,00

nella Chiesa dei S.S. Giovanni Battista ed Eugenio di Ceriale. Il Santo Rosario sarà recitato domani, giovedì 3 maggio, alle ore 18,30, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Dopo due anni di lotte, battagli e cure riabilitative, la notizia della morte della nota prof. si è rapidamente diffusa a Ceriale. Numerosi i messaggi di cordoglio già arrivati alla famiglia, in particolare dai colleghi e dagli studenti che non l’hanno mai dimenticata. Condoglianze e lutto per tutta la comunità cerialese.