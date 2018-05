Ceriale 2018, ecco la presentazione della lista di Nicolangelo D’Acunto

Finale Ligure. Sabato 19 maggio alle ore 17.30, presso il Bar Garden di Lungomare Diaz 100, verrà presentata la lista “Uniti per cambiare”, guidata dal candidato sindaco Nicolangelo D’Acunto. “Abbiamo costruito una equipe molto qualificata – spiega il docente universitario cerialese – e ci proponiamo di rilanciare l’azione amministrativa della nostra cittadina grazie all’apporto di energie nuove. Giovani professionisti, addetti del reparto della sanità, manager pubblici, commercianti, imprenditori agricoli e artigiani affermati e molto radicati nel territorio apriranno una stagione nuova della nostra vita amministrativa”.

All’incontro di sabato pomeriggio interverranno i consiglieri regionali Stefano Mai (Lega) e Angelo Vaccarezza (Forza Italia), responsabili locali dei due partiti che appoggiano convintamente la lista guidata da D’Acunto. Saranno presenti anche il senatore Paolo Ripamonti e la deputata Sara Foscolo, entrambi della Lega, e diversi sindaci dei comuni della provincia guidati dal centrodestra. “Vogliamo così dimostrare – afferma D’Acunto – che con la nostra vittoria Ceriale avrà un rapporto quotidiano e fattivo con la Regione, condizione indispensabile per una amministrazione aperta a orizzonti di ampia collaborazione istituzionale”.

“Sabato avremo modo di spiegare agli elettori – prosegue il candidato sindaco – le motivazioni che hanno spinto ciascuno di noi a questa forma di impegno e soprattutto illustreremo il programma amministrativo”. A chi ci chiede se siamo in continuità o in discontinuità con la precedente amministrazione rispondiamo che questo è un falso problema. Siamo “Uniti per cambiare” nel senso che vogliamo lavorare insieme per realizzare un programma all’insegna dell’innovazione con l’appoggio delle forze politiche di centrodestra, che godono da sempre della fiducia dei cerialesi”.

L’appuntamento è dunque per sabato alle 17.30 e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.