Ceriale, fermato dagli agenti dà in escandescenza in comando e minaccia il suicidio

Ceriale. Episodio a dir poco movimentato oggi pomeriggio al comando di polizia municipale di Ceriale dove un uomo, di origine nordafricane, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dalla finestra. Stando alle prime informazioni, l’extracomunitario era stato fermato poco prima dagli agenti e portato presso la sede dei vigili per alcuni accertamenti. Lo straniero era stato sorpreso nel centro cittadino mentre stava arrecando disturbo ai passanti e quando è passata la pattuglia ha dato persino un calcio alla macchina in servizio degli agenti.

Una volta portato al comando, ad un certo è andato in escandescenza e si è posizionato sul davanzale della finestra pronta a farsi cadere: prima si è scagliato contro gli agenti e ha danneggiato l’ufficio in preda ad un forte stato di ira. Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118. In un primo tempo gli agenti hanno tentato inutilmente di dissuadere l’uomo dal gesto, in seguito sono stati proprio i militi e il personale medico a convincerlo.

Ora il nordafricano è stato preso in cura dai sanitari e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto appreso l’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine per il recente tentativo di gettarsi dal Ponte Rosso di Albenga.

L’extracomunitario, a seguito dell’episodio, è in stato di fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.