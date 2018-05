Ceriale, D’Acunto risponde ad Enpa: “Creeremo spazi appositi per i cani sulla passeggiata e nel centro storico”

Ceriale. Non si sono fatte attendere le reazioni dei candidati sindaco di Ceriale alle affermazioni di Enpa riguardanti il divieto di far accedere i cani agli spazi verdi.

Il primo a rispondere è Nicolangelo D’Acunto, che osserva: “Giustamente l’Enpa segnala che il recente divieto di accesso dei cani alle aiuole della passeggiata di Ceriale crea diversi problemi alla libera fruizione del nostro lungomare. Il punto di vista dell’Ente per la Protezione Animali appare molto equilibrato, non ha nulla di ideologico e soprattutto si sostanzia di una proposta concreta e non particolarmente costosa che può essere facilmente realizzata. Si tratterebbe infatti di creare un certo numero di aiuole coperte dal solo manto erboso nelle quali i cani possono entrare liberamente senza danneggiare le altre aiuole, per le quali si prevede una vegetazione più delicata e potenziamente danneggiabile dalle deiezioni liquide canine”.

Il candidato sindaco della lista di centro-destra “Uniti per Cambiare” afferma: “L’idea del percorso canino rientra a pieno titolo nel nostro programma amministrativo per Ceriale. Giustamente Enpa sottolinea che i proprietari di animali domestici rappresentano un’importante nicchia della quale ogni sana politica di accoglienza non può prescindere. Dobbiamo inoltre considerare che si è sempre più affermata una sensibilità nuova per gli animali e il loro benessere. Di tutto questo le istituzioni devono tenere conto e trovare soluzioni idonee a garantire la libertà dei cittadini e dei loro amici a quattro zampe. Grazie della proposta”.