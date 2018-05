Ceriale, il candidato sindaco Arturo Moreno: “Il nostro paese è in difficoltà: insieme possiamo risollevarlo”

Ceriale. Il tempo scorre, il 10 giugno, data delle prossime elezioni amministrative 2018, si avvicina e continua la campagna elettorale anche a Ceriale, dove Arturo Moreno, candidato sindaco della lista civica “Ceriale al Centro” ha deciso di scrivere un messaggio, una sorta di lettera, diretta a tutti i suoi concittadini.

“Questa mattina sono sceso presto, – ha esordito Moreno, – e ho fatto un giro per Ceriale. In questa stagione tutto acquisisce una luce più bella. L’acqua cristallina del nostro mare calmo, il clima così dolce, le nostre belle colline. Insomma, mi piace soffermarmi a guardare la meraviglia che abbiamo avuto in dono”.

“Ora questo paradiso, questa bellissima località di mare che è Ceriale, è in difficoltà, sta soffrendo e con lei le persone che ci abitano e che ci lavorano. Siamo obiettivi: Ceriale si sta trasformando sempre più in una località fantasma, che vive sessanta giorni l’anno. E gli altri trecento giorni? Quasi non esiste”.

“Amici Concittadini, a Ceriale le attività chiudono, gli abitanti devono per forza di cose andare altrove per trovare lavoro, i nostri giovani spesso devono lasciare la Liguria, talvolta purtroppo addirittura l’Italia, e portare lontano i loro preziosi talenti. Non abbiamo più fiducia in nessuno, ormai pensiamo che non ci sia più nulla da fare. Invece io vi dico che dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare per la nostra amata Ceriale. Per chi, come me, ci è nato, cresciuto e ci lavora da sempre, e per chi arriva da fuori – che se porta valore e iniziativa è sempre ben accetto – Ceriale deve ritornare un posto economicamente e socialmente vivo durante tutto l’arco dell’anno”.

“Ceriale ha bisogno di tutti noi che abbiamo a cuore il futuro dei nostri ragazzi, delle nostre attività. Io credo che insieme possiamo farcela, ognuno mettendo a beneficio di tutti il proprio bagaglio di esperienze, la propria storia, il proprio saper fare, frutto di lavoro e sacrifici. Tutto ha un senso se ora ci uniamo per far rinascere Ceriale”.

“Ceriale deve vivere trecentosessantacinque giorni l’anno, perché noi cittadini vogliamo vedere qui il nostro futuro, e perché possa essere così, è necessario agire in modo incisivo su alcuni punti cardine, come il rilancio del turismo, che è una delle risorse più importanti che abbiamo, insieme all’agricoltura, e che è un volano importantissimo per tutte le altre attività”.

“Amici, il turismo è una risorsa fondamentale per Ceriale. Oltre al nostro bellissimo mare abbiamo la fortuna di avere altro, che può darci opportunità altrettanto interessanti: le nostre colline, le nostre montagne, le pareti del comprensorio albenganese, tutto l’entroterra con le sue bellissime valli. Il settore turismo deve tassativamente crescere puntando sul nostro patrimonio naturale che, se adeguatamente e modernamente valorizzato e fatto conoscere, potrà riportarci dove dovremmo stare, ovvero al vertice nell’offerta turistica internazionale tutto l’anno”.

“Con la squadra che ho scelto e con l’appoggio di tutti voi, possiamo fare grandi cose per risollevarci, perché si può veramente, basta volerlo. Cancelliamo ogni riserva e mettiamoci a lavorare con un approccio propositivo, guardando avanti. Io vorrei lavorare così, con passione e trasparenza insieme ad una squadra di persone, che a loro volta vivono e lavorano qui e che conoscono da vicino le problematiche che affliggono Ceriale ed i suoi cittadini”.

“Non ho, non abbiamo la bacchetta magica, ma la mia esperienza comunale e di vita, mi insegnano che lavorando sodo e con impegno si possono perseguire obbiettivi rilevanti per la collettività. Questa è la mia promessa come candidato alla carica di sindaco di ‘Ceriale al Centro’: ce la metterò, ce la metteremo tutta per ridare a Ceriale la giusta immagine e valorizzare al massimo le nostre risorse, per farle funzionare affinché creino reddito e benessere per tutti, al fine di limitare il più possibile le situazioni sociali ai margini, di cui comunque ci prenderemo cura”.

“Io mi sono candidato a sindaco perché voglio pensare a Ceriale come ad un luogo vivace e sicuro, una piccola città in cui ci siano attività commerciali e strutture ricettive aperte tutto l’anno, ristoranti, locali e strutture sportive adeguate, dove ci siano opportunità per tutti. Sono certo che agendo sulle leve giuste e con strategie mirate, questi obbiettivi siano raggiungibili”.

“Abbiamo Ceriale nel cuore, per questo mi sento di poter assicurare che, se darete fiducia a me e alla mia squadra, Ceriale al Centro vi renderà fieri della scelta che avete fatto, perché ci metteremo tutto l’impegno e la serietà possibili per trasformare Ceriale, per farla risplendere, come giustamente merita”, ha concluso Moreno.