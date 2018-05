Ceriale. Per la rassegna “I giovedì del Circolo” giovedì 17 maggio Marta Delfino e Belgrano si esibiranno in un concerto – performance in cui musica, parola e disegno saranno protagonisti. Un viaggio nel mondo dei due artisti, da inediti ad interpretazioni di brani del cantautorato italiano e non solo. Un appuntamento all’insegna dell’arte e dell’ascolto.

La serata si terrà alla Casa dei Circoli, Culture e Popoli in via Concordia 8. Alle ore 20:00 si inizia con l’apericena mentre il concerto sarà alle ore 21:30.

Marta Delfino, la cantautrice che disegna la musica, è studiosa e appassionata di arte e musica e vive a Savona con i suoi inseparabili lupi, amici e compagni di tutto. Dal 2007 collabora con il cantautore ligure Massimo Schiavon, è parte dei live in qualità di corista e voci sole, dividendo il palco tra gli altri con musicisti di raro pregio tra cui Armando Corsi e Marco Fadda. Con Massimo Schiavon dal 2012 si fa portavoce di alcuni progetti solidali a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Dal 2014 le prime esperienze live da cantautrice, accompagnata dal chitarrista Marco Cravero e dal violinista Alessandro Graziano. Partecipa alle selezioni del Festival di Sanremo Nuove Proposte 2015 e, pur non arrivando sul palco dell’Ariston, viene selezionata insieme ad altri cinque ragazzi per cantare la sigla spot del Festival “Grazie dei Fior” con Carlo Conti, Arisa ed Emma. Nel 2015 vince la 1a edizione del Premio Mario Panseri – Città di Cairo Montenotte per il Miglior Giovane Cantautore Italiano. Viene premiata da Eugenio Finardi e ha l’onore di aprire un suo concerto.

Dal 2015 il progetto musicale si amplia sino ad abbracciare l’arte visiva. Marta durante i concerti disegna e dipinge la sua musica e le sue canzoni. Nascono così opere uniche e irripetibili che, insieme alla produzione pittorica dell’autrice, sono protagoniste di frequenti mostre ed esposizioni. Nel 2016 viene scelta da FIDAPA a rappresentare il talento delle donne (Federazione che sostiene le donne che operano nel campo delle Arti e non solo). Sempre nel 2016 arriva in semifinale al Festival di Castrocaro e in finale a prestigiosi premi di musica d’autore italiani quali “L’Artista che non c’era” XIII ed., il premio “Bianca d’Aponte” XII ed e il “Varigotti Festival”.

Tra le canzoni per cui si fa notare: il brano “Abramovic”, ritratto musicale dell’artista internazionale Marina Abramovic. Nel 2017 viene scelta da MSC Crociere per la prima “Crociera con l’Artista”: a bordo la mostra della cantautrice e concerto con performance. L’opera realizzata sulla nave è stata installata in modo permantente sulla MSC Magnifica, portando così l’arte dell’artista in giro per il mondo.

Viene inoltre scelta da “I Borghi Più Belli d’Italia” per rappresentare la Liguria a Roma, nell’area museale delle Terme di Diocleziano. Nel 2017 partecipa alla rinomata rassegna di musica d’autore “Queste Piazze Davanti al Mare” XI ed. in rappresentanza del Premo “Bianca d’Aponte”. Ancora nel 2017 il Club Tenco la invita ad esibirsi in concerto e performance presso la rinomata sede del Club a Sanremo, dove inolltre viene ospitata la mostra personale della cantautrice.

Belgrano suona e scrive canzoni dalla fine degli anni Settanta. Chitarrista e cantante, ha suonato musica elettrica (punk e new wave) con varie formazioni. Negli anni Ottanta, con il gruppo Les Arts de Voir, apre i concerti dei Breathless di Dominic Appleton (poi nei This Mortal Coil). Nella seconda metà degli anni Ottanta si riavvicina alla canzone d’autore, amata fin da bambino, quando la madre ascoltava – alla fine degli anni Sessanta – Tenco e De André.

Negli anni successivi si esibisce sporadicamente, suonando le sue canzoni e quelle dei suoi autori preferiti. Ha suonato, con diverse formazioni, musica antica e canzone d’autore in molte città italiane, in Francia, in Svizzera, in Africa (Dar es Salaam e Zanzibar), negli Stati Uniti (New York, Philadelphia, Phoenix, Chicago, Detroit, Boston, ecc.), in Argentina (Buenos Aires, Bragado) e Uruguay (Montevideo). Il primo album interamente dedicato alle sue canzoni si intitolerà “Nove” e uscirà dopo l’estate 2018.