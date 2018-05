Ceriale. Si è svolta questa sera, alle 18,30, in piazza della Vittoria a Ceriale, presso il Bar Seaside, la presentazione della lista “Ceriale al Centro”.

Nell’occasione, sono intervenuti anche l’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Iacobucci ed il segretario provinciale Pizzimbone, che hanno ribadito il pieno appoggio alla squadra del candidato sindaco Arturo Moreno.

Foto 3 di 4







“Noi siamo una lista di centrodestra e su questo non c’è dubbio, ma non abbiamo mai parlato male di nessuno e continueremo sulla nostra strada. Anche la presenza di personalità di spicco, come Berrino, Iacobucci e Pizzimbone dimostra la natura di centrodestra della nostra squadra, – ha esordito Moreno. – Noi puntiamo sui giovani, sul turismo, sull’agricoltura, vitale per Ceriale, e su tutto ciò che può aiutare questo paese a rinascere, in quanto un po’ ‘spento’ in questo momento”.

“Un punto di forza del nostro programma, poi, sarà la riqualificazione della polizia urbana. Vorremo aggiungere, ad esempio, una pattuglia notturna al servizio dei cittadini”, ha concluso il candidato sindaco.

“Noi ci siamo impegnati sin dall’inizio per tenere unito il centrodestra a Ceriale in vista delle elezioni: ci abbiamo provato in tutti i modi, – ha spiegato Pizzimbone. – Questo, ad un certo punto, ci è stato però impedito, ma non accettiamo diktat da nessuno e abbiamo deciso di appoggiare Moreno, Quilici e questa squadra. Siamo orgogliosi di questa lista che ha dimostrato e dimostra di riuscire a lavorare anche controcorrente per portare al paese quel cambiamento che i cittadini hanno richiesto”.