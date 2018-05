Ceriale 2018, Quilici polemico: “La lista D’Acunto copia il nostro programma”

Ceriale. Giovedì 24 maggio, in piazza della Vittoria a Ceriale, presso il Bar Seaside, alle ore 18:00, si terrà la presentazione della lista “Ceriale al Centro”. Interverranno l’Assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Iacobucci ed il segretario provinciale Pizzimbone che presenteranno il candidato Sindaco Arturo Moreno ed i componenti della lista. Verranno illustrati in modo dettagliato tutti i punti del programma.

“Sarà il primo incontro ufficiale con i nostri concittadini – afferma uno dei candidati della lista Gian Rodolfo Quilici – anche se già da molti mesi abbiamo avuto modo di confrontarci con commercianti, operatori turistici e titolari di imprese agricole”.

“Da tutti i precedenti confronti sono emerse problematiche che abbiamo recepito nel nostro programma che intendiamo affrontare prontamente. I punti più significativi del nostro programma sono già stati pubblicati dal quotidiano on line IVG.it in data 9 aprile e siamo stati sorpresi ma anche soddisfatti di aver visto che tali argomenti sono stati successivamente fatti propri anche dalla lista d’Acunto, nelle dichiarazioni del candidato consigliere Distilo (manifestazioni sportive, agevolazioni fiscali ai commercianti), perché questo significa che anche gli altri – dopo di noi – si sono resi conto dell’importanza di tali argomenti”.

“Abbiamo fattivamente iniziato il confronto sul territorio alcuni mesi fa, mentre la lista d’Acunto poneva veti e manifestava pregiudizi su programmi e persone. Solo muovendosi sul territorio in un confronto continuo e diretto con la popolazione si può comprendere quali siano le reali problematiche da dover affrontare. La nostra lista è composta da candidati del centro destra, svincolati da pressioni e direttive politiche, tutte persone che risiedono e lavorano nel paese, coerenti e piene di buona volontà, che non non cambierebbero mai schieramento per favorire i propri interessi, rimanendo fedeli alle proprie convinzioni politiche” conclude Quilici.