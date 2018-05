Ceriale. “Sono veramente fiero dei componenti della mia lista: persone nuove, volti nuovi che si sono messi in gioco. E non abbiamo burattinai. Dietro di noi nessuno, solo l’onestà che contraddistingue tutti i membri di questa lista e di cui io sono garante”.

E’ stata presentata oggi pomeriggio alle 17.30, presso il Bar Garden di Lungomare Diaz 100, la lista “Uniti per cambiare” guidata dal candidato sindaco Nicolangelo D’Acunto. Tra i presenti anche i consiglieri regionali Stefano Mai (Lega) e Angelo Vaccarezza (Forza Italia), responsabili locali dei due partiti che appoggiano la lista guidata da D’Acunto; con loro anche il senatore Paolo Ripamonti e la deputata Sara Foscolo, entrambi della Lega, il sindaco uscente Ennio Fazio, l’ex sindaco Revetria, il primo cittadino di Andora Mauro Demichelis ed il segretario della Lega di Albenga, Cristina Porro.

“La nostra è una lista civica ma con l’appoggio di partiti, di forze che a Ceriale sono maggioritarie – ha spiegato D’Acunto – Questo ci inorgoglisce: è un attestato di stima. Qualcuno, proprio qui a Ceriale, si è invece vantato di non avere l’appoggio di alcun partito, ma forse il motivo è che sono stati i partiti a non volerlo appoggiare e non il contrario…”.

“Noi vogliamo che Ceriale entri in un sistema e non si isoli – ha poi proseguito – Questo sistema deve poter contare sulla regione, sui comuni limitrofi e sui senatori e onorevoli del territorio. Le relazioni di tipo politico e istituzionale sono fondamentali: senza quelle il lavoro amministrativo diventa molto difficile”.

“La Lega sostiene Nicolangelo D’Acunto – ha esordito Stefano Mai – Si sono sentite tante, troppe cose tirate fuori da coloro che vogliono spaccare il centrodestra, ma noi siamo qua per sostenere questa lista. Si tratta di una squadra molto unita, amalgamata con professionalità diverse: faranno un ottimo lavoro per il comune di Ceriale. La Lega è qua e da nessuna altra parte. Anche la Regione è qua. Ceriale è una città meravigliosa: tanto è stato fatto ma si può fare ancora di più. Ringrazio il sindaco Fazio che ha lavorato molto e bene. Il sindaco D’Acunto non sará da meno e non sarà solo come dimostra la nutrita presenza di primi cittadini della riviera questa sera qui”.

Concetti ribaditi anche da Vaccarezza: “Non ci sono più progetti di Forza Italia a Ceriale, c’è solo D’Acunto. Si tratta di un progetto valido, di un candidato sindaco ottimo, con la squadra e il programma migliori. Anche Forza Italia appoggia questa lista con decisione”. Una parentesi anche sul sindaco uscente Fazio, “che è stato il primo sindaco del paese delle libertà eletto qui”.

“E a proposito di Casa delle Libertà mi vengono in mente le tante polemiche sui simboli che si sono generate a Ceriale e Alassio – prosegue Vaccarezza riferendosi anche alla querelle nella Città del Muretto con Marco Melgrati – Io penso che si possa tentare di essere qualcosa che non si è, ma alla fine è giusto che ci sia qualcuno che ti ricordi quello che sei. Ci sono persone che sono state anche lontane da questi partiti per lungo tempo e ora si vantano fregiandosi della bandiera di quello o l’altro partito. Sarebbe come se una 80enne si iscrivessi a Miss Mondo perché quando aveva 20 anni era una bella donna”.