Ceriale 2018, martedì la presentazione della lista civica di Luigi Romano

Ceriale. Martedì prossimo 22 maggio alle ore 21 Luigi Romano presenterà agli elettori cerialesi la lista civica di cui è candidato sindaco. La presentazione avverrà presso il Bar Garden sul lungomare di Ceriale.

“Oltre alla presentazione dei singoli candidati, verrà illustrato il programma che intendiamo sottoporre agli elettori – annuncia – e che rappresenterà la guida per l’amministrazione del nostro paese nel corso del mandato”.

“La serata – prosegue – vuole essere un momento di incontro/confronto di noi candidati con i nostri concittadini, per prospettare quelle che sono le nostre priorità, quello che riteniamo necessario fare per Ceriale in collaborazione e sinergia con tutta la cittadinanza”.

“Non è prevista la partecipazione in forma ufficiale di nessuna forza politica ma ovviamente le porte sono aperte per tutte le persone che sono interessate alla nostra proposta e che vorranno venire a sentire, siano esse già impegnate politicamente o meno” conclude.