Ceriale. “Tutti cerialesi pronti a cambiare il loro paese, una lista con tanti volti nuovi e due personalità di esperienza come l’ex vice sindaco Meineri o il consigliere Giordano”. Così ieri sera al bar Garden di Ceriale Luigi Romano ha lanciato la sua sfida per le elezioni comunali, candidato sindaco della lista “Ceriale Siamo Noi”.

“La partecipazione è stata superiore ad ogni più rosea previsione e questo ci rincuora in quanto il nostro gruppo pare suscitare molto interesse e credibilità. La squadra è composta tutta da cittadini che vivono quotidianamente il paese e ne conoscono profondamente le problematiche, non come le altre liste in campo, politiche e partitiche, che si fanno comandare da altri…” afferma Romano, con una stoccata ai suoi avversari.

di 4 Galleria fotografica Ceriale 2018, la presentazione della lista a sostegno di Romano







“Abbiamo voluto ribadire le motivazioni che ci hanno spinto a creare una lista civica, senza alcun legame con partiti politici. Per qualche nostro avversario questo sarebbe un handicap, per noi è motivo di orgoglio. Ci siamo proposti nella nostra semplicità, senza presunzione, abbiamo esposto quelle che saranno le linee guida che seguiremo se avremo, come spero, l’opportunità di amministrare il paese”.

E quanto ai punti programmatici: “Abbiamo una macchina comunale disastrata, penso alla vicenda dei vigili urbani ma non solo: c’è un discorso di riorganizzazione degli uffici, una operazione che senz’altro sarà necessario fare. E poi una forte spinta al turismo e conseguentemente al commercio ed alla promozione dei nostri prodotti agricoli”.

“Altro tema la sicurezza, con maggior copertura del territorio sia con mezzi tecnologici che con la presenza fisica delle forze dell’ordine. Grande impulso ai servizi sociali con particolare interesse verso anziani, minori e “nuovi” disagiati. Pulizia del paese, cura delle spiagge, rispetto e considerazione per chi, turista o residente, ami gli animali. Partecipazione attiva e trasparenza, com’ è trasparente la nostra campagna elettorale”.

“Vogliamo, insomma, far rivivere Ceriale. Non con le parole, ma con i fatti” conclude Romano.