Ceriale 2018, Luigi Giordano: “Non portiamo avanti false promesse, ma raddrizzare le storture”

Ceriale. “A chi ci rivolgiamo? A tutti. Vogliamo recuperare alla radice i migliori principi di tutti i movimenti politici”. Così Luigi Giordano, candidato di “Ceriale Siamo Noi” spiega l’orientamento della lista che sostiene la candidatura di Luigi Romano alle amministrative di giugno.

“Non ci interessa portare avanti false promesse, lo potete vedere dal nostro programma – spiega Giordano – La nostra vittoria è sulla bocca di tutti, perché la nostra politica alla prova dei fatti non segue modelli preconfezionati dettati dall’alto. Dopo anni di esperienza amministrativa, con la gente, abbiamo imparato l’umiltà della vita e le esigenze dei cittadini. Siamo pronti a vedere le storture che ci sono state e anche le cose positive che sono state fatte. Vogliamo ridare voce a chi oggi abita nei dintorni della T1, vogliamo che al più presto quella zona ridiventi vivibile, vogliamo ridare voce al turismo e al commercio, vogliamo manifestazioni spalmate in tutto l’arco dell’anno, non solo luglio e agosto, vogliamo un sistema che garantisca sicurezza in ogni zona del paese, vogliamo essere un paese che ogni giorno avanzi verso un buon futuro, un paese dove i nostri villeggianti possano sentirsi in una oasi di tranquillità”.

“Non vogliamo rimettere tutto in discussione, solo le cose che hanno frenato lo sviluppo del paese e reso difficoltoso la vita dei cittadini, a cominciare dagli strani orari degli uffici comunali per il pubblico, rivedendo la gestione ponente acque, realizzando anche un piccolo ufficio acquedotto, senza spostarci fino a Borghetto. Vogliamo mettere più risorse per coloro che hanno perso il lavoro e per le famiglie più disagiate, e per gli anziani. Insomma, vogliamo recuperare il tempo perso”.

“Dobbiamo recuperare il centro storico con ogni mezzo possibile, dobbiamo recuperare tutti gli impianti sportivi con la massima urgenza, ricercando fondi in ogni dove, per far vivere lo sport come espressione di un paese sano e vigoroso, rilanciando tutti i percorsi che abbiamo sulla nostra collina. Cercheremo aree dove poter costruire parcheggi, questa è una necessità e abbiamo già in mente dove. Questa è solo una parte di cose semplici e fattibili che faremo nel corso dei 5 anni”.